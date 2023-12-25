أعلنت أرامكو السعودية عن إمكانية الترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال الدورة القادمة التي ستستمر لمدة 3 سنوات، بدءًا من 1 يوليو 2024م وحتى 30 يونيو 2027م، لاختيار 10 أعضاء.

الشركة أوضحت أنه يُسمح لأي مساهم – أو مجموعة من المساهمين – غير الحكومة، الذي يمتلك أكثر من (0.1%) من الأسهم العادية لأرامكو السعودية ويُعتبر “مساهم مؤهل”، بتقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة للجنة الترشيحات.



وفي بيان صادر عبر منصة “تداول” اليوم، أشارت الشركة إلى أن انتخاب الأعضاء الجدد سيتم خلال اجتماع الجمعية العامة المقبلة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الاجتماع في وقت لاحق. كما أوضحت أن باب الترشح سيُفتح في بداية يناير 2024م، بينما سيُغلق في 31 يناير 2024م.

المساهم المؤهل ملزم بتقديم إشعار خطي بالترشيح يتضمن الوثائق الداعمة المطلوبة وفقًا لإجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة.



الإعلان يتضمن بعض الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها للمساهمين الراغبين في الترشح، وهي:



الشروط الأساسية:

الملكية في الأسهم: يجب أن يكون المساهم أو المجموعة من المساهمين (غير الدولة) يملكون أكثر من 0.1% من الأسهم العادية لشركة أرامكو السعودية.

مساهم مؤهل: يعتبر المساهم مؤهلاً لتقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة.

الإجراءات المطلوبة:

إشعار خطي بالترشيح: يجب على المساهم المؤهل تقديم إشعار خطي يتضمن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

المستندات الداعمة: يجب أن يُرفق مع الإشعار الخطي المستندات الداعمة اللازمة وفقًا لإجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة التي يحددها الإعلان.

الفترة الزمنية:

الدورة القادمة لعضوية مجلس الإدارة ستبدأ في 1 يوليو 2024م وتنتهي في 30 يونيو 2027م.

يجب على المساهمين الراغبين في الترشح اتباع الإجراءات وتقديم الوثائق المطلوبة بحيث تتوافق مع متطلبات الترشيح المحددة في الإعلان الصادر عن شركة أرامكو السعودية