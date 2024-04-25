مجموعة رعاية صحية في السعودية تبيع 21% من أسهمها في طرح عام أولي

تعتزم مجموعة فقيه للرعاية الصحية، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية الخاصة في المملكة العربية السعودية، بيع 21.47% من حصتها من خلال الأسهم الحالية والجديدة في طرح عام أولي.

وتعتزم المجموعة، التي تمتلك أربعة مستشفيات في المملكة، طرح 30 مليون سهم جديد و19.8 مليون سهم قائم للمستثمرين في السوق الرئيسية للمملكة (تاسي).

طرح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات

وقالت الشركة في بيان إن الطرح سيكون مفتوحا للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين خارج الولايات المتحدة.

وأعلنت الشركة عن صافي أرباح بقيمة 232 مليون ريال سعودي (62 مليون دولار) في عام 2023، مع نمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب 10.8% بين عامي 2020 و2023 لتصل إلى 2.3 مليار ريال سعودي.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 526 مليون ريال سعودي، بزيادة 1.9% على أساس سنوي.

تضم مستشفيات الشركة الأربعة في جدة والرياض ونيوم والمدينة المنورة 835 سريرا و900 طبيب. وفي المجمل، تم علاج 1.5 مليون مريض في عام 2023، مقارنة بـ1.2 مليون في عام 2020.