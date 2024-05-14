مجموعة البيوت الاستثمارية تعتزم الادراج في بورصة الكويت

أعلنت مجموعة البيوت الاستثمارية، المتخصصة في توفير حلول الموارد البشرية المتكاملة بالإضافة إلى خدمات الدعم المتواصل للمشاريع بما في ذلك إدارة الممتلكات، عزمها الشروع في طرح ثانوي خاص لأسهمها وإدراجها في بورصة الكويت.

ويتضمن الطرح بيع مساهمي الشركة 30% من الأسهم القائمة من خلال اكتتاب خاص، وسوف يتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي من خلال آلية البناء السعري.

ويتوقع إدراج الأسهم للتداول في بورصة الكويت خلال شهر حزيران / يونيو 2024.

ويحتفظ المساهمون البائعون بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها في الكويت وموافقة هيئة أسواق المال في الكويت.

ويقتصر الطرح على المستثمرين المحترفين وغيرهم من المستثمرين المؤهلين في عدد من الدول، بما في ذلك الكويت، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.

وتبدأ فترة الطرح للاكتتاب في الأسهم لجميع المستثمرين المؤهلين من 19 أيار / مايو 2024 وتنتهي في 02 يونيو 2024 في تمام الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت الكويت.

ويعد هذا الطرح خطوة هامة نحو تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز إطار حوكمة الشركة وتوسيع شبكتها وتواجدها بين المساهمين الرئيسيين استعداداً لإدراج أسهمها في بورصة الكويت. وقد تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة كمنسقين رئيسيين مشتركين لعملية الطرح الخاص.

وتوفر الصفقة للمستثمرين فرصة استثمارية في نموذج عمل متنوع، يوفر حلولاً شاملة للموارد البشرية، بالإضافة إلى خدمات الدعم المتواصل للمشاريع، فضلًا عن خدمات إدارة الممتلكات العقارية بما في ذلك مشروعات البناء والتشغيل والتحويل ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.