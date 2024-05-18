ما هو سر الارتفاعات القياسية للبورصات العالمية؟

شهدت أسواق الأسهم العالمية قاسماً مشتركاً الأسبوع الماضي وهو: الارتفاعات القياسية، من نيويورك إلى مروراً بلندن وصولاً إلى طوكيو، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

ومن بين أكبر 20 بورصة في العالم، وصلت 14 منها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مؤخراً، حقق مؤشر “مورغان ستانلي” MSCI ACWI، الذي يتتبع الأسواق المتقدمة والناشئة، ارتفاعاً قياسياً، حيث سجل مستوى قياسياً جديداً يوم الجمعة.

وفي الولايات المتحدة، سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 مستويات قياسية هذا الأسبوع، في حين تجاوز مؤشر داو جونز الصناعي مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.

وفي الوقت نفسه، فإن أكبر البورصات في أوروبا وكندا والبرازيل والهند واليابان وأستراليا وصلت حالياً إلى ذروتها أو بالقرب منها.

وتقود التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة وقوة الاقتصادات وأرباح الشركات الجيدة موجة الارتفاع القياسية. علاوة على ذلك، هناك الكثير من الدوافع المحتملة للحفاظ على استمرار الارتفاع، مثل وجود 6 تريليونات دولار في صناديق أسواق المال، في حين تظل المخاطر نادرة.

وقال سلمان أحمد، الرئيس العالمي لتخصيص الأصول الكلية والاستراتيجية في شركة “فيديليتي إنترناشيونال”، الذي يرجح الأسهم العالمية في محافظه متعددة الأصول: “من منظور كلي، لا توجد إشارات حمراء. الصورة الدورية لا تزال قوية، والارتفاع يتسع”.

ولم يستمر تراجع الأسهم العالمية في شهر نيسان / أبريل طويلًا، حيث ظهر المشترون عند الانخفاض باستمرار. ويساعد ذلك في تفسير سبب عدم انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2% خلال 311 يوماً، وهو أفضل أداء له منذ 2017-2018. وحتى الأسهم الصينية، التي كانت تكافح منذ أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في شباط / فبراير 2021، بدأت في التعافي.

وسجل مؤشر ستاندرد ىند بورز 500 مستوى قياسياً في عام 2024 بعد أن ظل دون مستوى لمدة عامين، حيث ارتفعت الأسهم الأمريكية بمقدار 12 تريليون دولار منذ أواخر تشرين الأول / أكتوبر. ويعود جزء من هذه المكاسب إلى الآمال بهبوط سلس للاقتصاد الأمريكي وتراجع التضخم، وهو ما يحفز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفف السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام.

وهناك عامل إضافي آخر وهو إقبال المستثمرين على الأسهم المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. إن شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي مسؤولة بمفردها عن حوالي ربع المكاسب في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. كما أن أسهم إنفيديا، مايكروسوفت، أمازون دوت كوم، شركة ميتا بلاتفورمز، شركة ألفابت الشركة الأم لشركة جوجل، تشكل 53% من نسبة ارتفاع المؤشر.

كما شهدت الأسهم الأوروبية فورة قياسية حيث تظهر البيانات الاقتصادية علامات على الوصول إلى القاع وسط مفاجآت إيجابية هذا العام. وهذا يغذي أرباح الشركات ويدفع التوقعات للأسواق لمواصلة البناء على الارتفاع.

وارتفع مؤشر يوروستوكس 600 في خمسة من الأشهر الستة الماضية. وقد اتخذ البنك المركزي الأوروبي لهجة أكثر تشاؤماً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية، وتتوقع أسواق السندات أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة قبل نظيره الأمريكي للمرة الأولى على الإطلاق.

وفي لندن، تفوق مؤشر فاينانشال تايمز 100 في المملكة المتحدة على مؤشر يوروستوكس 50 من حيث القيمة الدولارية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تعافى كثيراً من أدائه الضعيف منذ بداية العام. وكان ارتفاع أسعار السلع الأساسية محركاً رئيسياً، مما ساعد واحدة من أرخص أسواق الأسهم المتقدمة في العالم على البدء في اللحاق بمنافسيها.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 16% هذا العام، إضافة إلى مكاسب بلغت 28% العام الماضي. وجذبت البلاد المستثمرين وحققت المكاسب من خلال حملة لتحسين عوائد المساهمين، وضعف الين وإنهاء أسعار الفائدة السلبية في اليابان.

وقال الاستراتيجيون في شركة بلاك روك إن انخفاض الين قد يؤدي إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. لكنهم يعتقدون أيضاً أن التوقعات جيدة على المدى الطويل بسبب إصلاحات الشركات والاستثمارات المحلية ونمو الأجور.