مؤشر الأسهم السعودية يتجاوز 12700 نقطة

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية في السعودية (تاسي) 0.87% إلى 12723.15 نقطة، من خلال تداول 425.425 مليون سهم بقيمة 11.38 مليار ريال.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للاوراق المالية 0.164% إلى 9243.81 نقطة، وصعد مؤشر سوق دبي 0.15% إلى 4259.24 نقطة.

وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق العام 0.20% إلى 7458.25 نقطة، من خلال تداول 208.78 مليون سهم بقيمة 50.27 مليون دينار.

وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.42% إلى 2042.8 نقطة، من خلال تداول 969768 سهماً بقيمة 277156 دينار.

وفي قطر، ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.01% إلى 10192 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 432 مليون ريال.

وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.34% إلى 4756.10 نقطة، من خلال تداول 22.61 مليون سهم بقيمة 3.14 مليون ريال.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر البورصة المصرية «اي جي إكس 30» 5.04% إلى 31013.88 نقطة.