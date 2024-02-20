مؤشر الأسهم السعودية يتجاوز 12600 نقطة لأعلى مستوى منذ 2022

أنهى المؤشر السعودي الرئيسي (تاسي) جلسة التداول اليوم عند أعلى مستوى في 18 شهراً رغم أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة حدت من المكاسب.

وأغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء، حيث صعد المؤشر السعودي 0.1 بالمئة، ليغلق عند 12606,5 نقطة وهو أعلى مستوى منذ آب / أغسطس 2022، بدعم من صعود سهم مصرف الراجحي 0.8 بالمئة.

وعزز مكاسب المؤشر ارتفاع سهم شركة الاتصالات السعودية 2.5 بالمئة بعد أن أعلنت أرباحا صافية سنوية قدرها 13,3 مليار ريال ارتفاعا من 12.17 مليار ريال العام الماضي. واقترحت شركة الاتصالات أيضا توزيعات أرباح استثنائية بقيمة 4,9 مليار ريال عن عام 2023، إلى جانب توزيعات دورية قدرها 0.40 ريال للسهم.

وأغلق المؤشر القطري على ارتفاع 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 0.8 بالمئة.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وبفضل مؤشرات على انتعاش الطلب الصيني.

وأغلق مؤشر دبي على ارتفاع 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك المشرق 3.0 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة متأثراً بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي 1.8 بالمئة.