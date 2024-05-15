فريق التحرير by فريق التحرير

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مؤشر “إم إس سي آي” يضيف 11 شركة خليجية

يعتبر مؤشر “مورغان ستانلي” العالمي “MSCI” أحد أهم مؤشرات الأسواق العالمية

فريق التحرير by فريق التحرير

أضاف مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة “إم إس سي آي” ، 11 شركة سعودية وإماراتية وقطرية، إلى مؤشراته خلال المراجعة الأخيرة، والتي تم الكشف عنها مساء أمس.

ويعتبر مؤشر “مورغان ستانلي” العالمي “MSCI” أحد أهم مؤشرات الأسواق العالمية حيث يجمع المؤشر القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في أسواق الأسهم في البلدان المشاركة. 

ويعتبر المؤشر مقياساً جيداً لأداء الأسهم في الأسواق الناشئة. ويمثل 13% من إجمالي القيمة السوقية في العالم.

وتضمنت المراجعة نصف السنوية لمؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة ، للسوق السعودية:

  • انضمام شركة “سال” للخدمات اللوجستية إلى المؤشر القياسي العالمي “إم إس سي آي”.
  • انضمام 7 شركات جديدة لمؤشر الشركات الصغيرة من ضمنها سهم “أفالون فارما”.
  • ·        خروج 6 شركات من مؤشر الشركات الصغيرة من ضمنها سهم “سينومي ريتيل”.

وتضمنت المراجعة نصف السنوية لمؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة ، للسوق الإماراتية:

  • انضمام شركة “تاكسي دبي” ومجموعة “فينيكس” لمؤشر الشركات الصغيرة.

وتضمنت المراجعة نصف السنوية لمؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة ، للسوق القطرية:

  • انضمام شركة “ميزة” لمؤشر الشركات الصغيرة.
  • خروج شركة “الرعاية الطبية”.

وتدخل هذه التعديلات على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة حيز التنفيذ اعتباراً من 31 أيار / مايو الجاري.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...