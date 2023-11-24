فريق التحرير by فريق التحرير

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مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تحول 937.500 سهما إلى دي إتش 7

فريق التحرير by فريق التحرير
بنك الإمارات دبي الوطني

أعلن  بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية قد حولت بتاريخ 24 نوفمبر 2023 عن طريق شركة دبي للإيداع 937.500 سهماً عادياً إلى شركة دي إتش 7 (ذ.م.م.)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة دبي القابضة.

 وقال البنك في بيان نشره سوق دبي المالي إنه في أعقاب التحويل، أصبحت شركة دي إتش 7 تمتلك 14.8418% من أسهم رأس المال المصدر لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)، وبأن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ذ.م.م.) ما تزال تمتلك 40.9160% من رأس المال المصدر لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.).

يذكر أن بنك دبي الوطني خاطب منذ أيام عملائه بتقديم طلب الاكتتاب الخاص بالطرح العام الأولي لشركة تاكسي دبي عبر تطبيق ENBD X.

وقال البنك إنه تم فتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة تاكسي دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى تاريخ 28 نوفمبر 2023، ودعا البنك العملاء بزيارة منصة الاكتتاب العام لتقديم طلب الاكتتاب.

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