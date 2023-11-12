فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inالأسهمأخبار أريبيان بزنستجارةعقارات

كيف يملك 81 مليارديرا نصف ثروة العالم؟

أين تتوزع الثروات في العالم؟ يملك أغنى 1% من الأثرياء- قرابة 81 ملياردير- ما يقرب من نصف ثروة العالم

فريق التحرير by فريق التحرير

تفوق ثروات 81 مليارديراً ما يملكه 50% من سكان العالم مجتمعين، في حين أن النصف الأفقر من العالم يمتلك 0.75% فقط ، وكسب الأثرياء مؤخرا ما يقرب من ضعف الثروة من الأموال الجديدة التي اكتسبها 99٪ من سكان العالم.

وعلى الرغم من ذلك، فإنهم الأقل خضوعا للضرائب، حيث يأتي 4 سنتات فقط من كل دولار من عائدات الضرائب العالمية من ضرائب الثروة. في الواقع، يعيش نصف مليارديرات العالم في مناطق لا توجد فيها ضريبة على الثروة.

في عام 2022، كان أصحاب الملايين في العالم يمتلكون ما يقرب من نصف صافي ثروات الأسر. وأدت عقود من أسعار الفائدة المنخفضة إلى ارتفاع قيمة الأسهم والعقارات، وهذه الأصول المحتكرة بشكل غير متناسب بين أغنى أثرياء العالم.

وفي حين أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة إلى انخفاض هذه الثروات في عام 2022، إلا أن حصة الثروة التي يسيطر عليها المليونيرات في العالم لا تزال كبيرة. ونشر موقع فيجيوال كابيتالست مخططا هرميا يُظهر توزيع الثروات حول العالم، استند الموقع في المخطط من تقرير الثروة العالمية السنوي لعام 2023 الصادر عن بنك يو بي إس UBS.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...