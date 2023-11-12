كيف يملك 81 مليارديرا نصف ثروة العالم؟

تفوق ثروات 81 مليارديراً ما يملكه 50% من سكان العالم مجتمعين، في حين أن النصف الأفقر من العالم يمتلك 0.75% فقط ، وكسب الأثرياء مؤخرا ما يقرب من ضعف الثروة من الأموال الجديدة التي اكتسبها 99٪ من سكان العالم.

وعلى الرغم من ذلك، فإنهم الأقل خضوعا للضرائب، حيث يأتي 4 سنتات فقط من كل دولار من عائدات الضرائب العالمية من ضرائب الثروة. في الواقع، يعيش نصف مليارديرات العالم في مناطق لا توجد فيها ضريبة على الثروة.

في عام 2022، كان أصحاب الملايين في العالم يمتلكون ما يقرب من نصف صافي ثروات الأسر. وأدت عقود من أسعار الفائدة المنخفضة إلى ارتفاع قيمة الأسهم والعقارات، وهذه الأصول المحتكرة بشكل غير متناسب بين أغنى أثرياء العالم.

وفي حين أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة إلى انخفاض هذه الثروات في عام 2022، إلا أن حصة الثروة التي يسيطر عليها المليونيرات في العالم لا تزال كبيرة. ونشر موقع فيجيوال كابيتالست مخططا هرميا يُظهر توزيع الثروات حول العالم، استند الموقع في المخطط من تقرير الثروة العالمية السنوي لعام 2023 الصادر عن بنك يو بي إس UBS.