يسهّل عليك كسب راتب لائق دفع الفواتير وتمويل حاجتك المالية والإنفاق على الترفيه والهوايات، ولكن ما هو الراتب الذي سيجعلك ثريًا وكم سنة ستعمل لتجمع من راتبك مليون دولار واي بلد وأي مدينة أسهل لذلك الهدف؟

يتوقف عدد السنين التي ستعمل فيها لتجمع مليون دولار، على عدة عوامل أبرزها البلد الذي تعيش فيه أو حتى المدينة (سردينيا أفضل من كل مدن إيطاليا الأخرى)، ونوع الوظيفة، والمبلغ الذي تدخره أو تستثمره، وكيف تنفق أموالك عادةً. إذا كنت تبحث عن سبل الوصول إلى أهدافك المالية لتصبح “غنيًا” عليك ببناء خطة والعمل مع مستشار مالي لتنفيذها إن لم تكن على دراية بالاستثمار.

نشرت مجلة الإيكونوميست مؤخرا رسمًا بيانيًا يسلط الضوء على عدد السنين أو المدة التي يستغرقها متوسط دخل الأسرة لكسب مليون دولار قبل الضرائب.

كيف تجمع أول مليون؟

إذا كنت ترغب في الانضمام إلى صفوف الأغنياء، فسيلزمك اتباع استراتيجية لتحقيق هذا الهدف، فلا تنفق وكأنك تقلد إسراف أصحاب المليارات، بل اتبع ما فعله أثرياء أمثال بيل غيتس في البداية وإظهاره سيارة فولفو قديمة كي لا يحسده مسؤولو الضرائب وغيرهم . يتطلق الثراء بعض الجهود ويتوقف حجم الجهود على المكان الذي تبدأ منه. فيما يلي بعض الخطوات الأكثر تأثيرًا التي يمكنك اتخاذها لتصبح ثريًا.

اكسب المزيد: زيادة دخلك تعني أنه سيكون لديك المزيد من المال للادخار والاستثمار وسداد الديون، وكل ذلك يمكن أن يساعد في تعزيز صافي ثروتك. هناك طرق مختلفة لزيادة الدخل، بما في ذلك التفاوض على زيادة الراتب، ومتابعة المناصب ذات الأجر الأعلى، والحصول على وظيفة بدوام جزئي أو وظيفة ثانية وبدء عمل تجاري مربح أو عمل جانبي.

ضبط الميزانية: تعد الميزانية إحدى أبسط الطرق للتحكم في أموالك وتصبح ثريًا. عند إعداد الميزانية، فإنك تقرر كيفية تخصيص الدخل الذي لديك كل شهر. وهذا يجعل من السهل العمل على تحقيق أهدافك في الادخار وزيادة صافي ثروتك.

تقليل الديون وفوائد القروض والتمويل: يتم حساب صافي ثروتك بناءً على المبلغ المستحق عليك مقابل ما لديك من أصول. يمكن أن يساعدك سداد الديون على السير على الطريق الصحيح لتصبح ثريًا إذا كنت قادرًا على توفير المزيد من المال للادخار والاستثمار. إذا كان دينك باهظ الكلفة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، فإن توحيده أو إعادة تمويله أو استخدام تحويل رصيد بمعدل فائدة سنوية بنسبة 0٪ قد يسهل عليك سداد ما تدين به.

الاستثمار: الاستثمار وتوفير المال أمران مهمان، لكنهما مختلفان تمامًا. عندما تقوم بتوفير المال، فإنك عادةً تضعه في حساب توفير أو حساب مجمد في البنك الذي تتعامل معه حيث يمكن أن تكسب القليل من الفائدة. عندما تستثمر، فإنك تضع أموالك في السوق حيث يمكن أن تحقق عوائد أعلى بكثير. يمكنك اقتطاع مبلغ دوري يقتطع من راتبك تلقائيًا (استمارة تعليمات التحويل الدائم Standing Order Application). ولو كنت تستثمر بأحد أسواق الأسهم ومؤشراتها يمكنك إعادة استثمار أرباحك من الأسهم أو السندات تلقائيا لتضاعف عوائدك.

غني أم ثري؟

أن تكون ثريًا هو شيء مختلف عن كونك غنيًا فالغنى يعني أمرا مختلف تمامًا. قد يكون لدى الشخص الثري أموال نقدية متاحة للإنفاق على السلع الفاخرة أو قضاء إجازات باهظة الثمن. من ناحية أخرى، قد يكون الشخص الغني أكثر تركيزًا على زيادة صافي ثروته وإنشاء إرث مالي طويل الأمد. إذًا، ما هو الحد الأدنى لاعتبارك غنيًا؟ مرة أخرى، الأمر نسبي وهناك الكثير من الأرقام المختلفة التي يمكن طرحها. على سبيل المثال، عادةً ما يُعتبر الشخص الذي لديه مليون دولار من الأصول السائلة فردًا غنيا ومن ذوي الثروات العالية (HNW). قد تحتاج إلى ما بين 5 ملايين إلى 10 ملايين دولار للتأهل للحصول على ثروة صافية عالية جدًا، بينما قد يستغرق الأمر 30 مليون دولار أو أكثر لاعتبارها ثروة صافية عالية جدًا. هذه هي الطريقة التي ينظر بها المستشارون الماليون عادة إلى الغنى. من ناحية أخرى، يرى الأمريكي العادي أن 774 ألف دولار هي ثروة صافية كافية ليكون مرتاحًا ماليًا وقيمة صافية قدرها 2.2 مليون دولار لتكون غنيًا، وفقًا لشواب.