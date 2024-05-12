قفزة صاروخية لأسهم شركة صينية بنسبة 35% في يوم واحد.. إليك السبب

شهدت شركة صينية متخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية قفزة هائلة في قيمتها السوقية، حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 35% في يوم واحد، مما أدى إلى زيادة قيمتها السوقية بنحو الثلث، ويُعدّ هذا الارتفاع المفاجئ ظاهرة نادرة الحدوث في الأسواق بشكل عام.

قفزة الأسهم في يوم واحد

ووفقًا لما نشرته وكالة بلومبرج، فأن شركة “زيكر Zeekr” للسيارات الكهربائية، وهي العلامة التجارية الراقية التابعة لشركة “Zhejiang Geely Holding Group”، قفزت أسهمها بشكل كبير خلال يوم واحد في تداولات يوم الجمعة.

وتُعزى هذه الزيادة القياسية إلى الطرح العام الأولي الموسع للشركة في الولايات المتحدة، والذي يعدّ الأكبر من نوعه لشركة صينية مقرها الصين منذ عام 2021. وقد نجحت “زيكر” في جمع 441 مليون دولار من خلال بيع 21 مليون سهم بسعر أعلى من النطاق المستهدف، ما رفع قيمتها السوقية إلى 6.9 مليار دولار أمريكي.

وإلى جانب الطرح الأولي الناجح، تمتعّت “زيكر” بثقة كبيرة من المستثمرين، حيث أبدت شركات التأمين رغبتها في شراء ما يصل إلى 3.15 مليون سهم إضافي، وهو ما قد يرفع إجمالي العرض إلى 24.15 مليون سهم، أي ما يعادل 9.1% من رأس مال الشركة.

كما أبدت العديد من الشركات الكبرى الآخرى اهتمامها بالاشتراك في الاكتتاب العام الأولي بقيمة تصل إلى 349 مليون دولار.

ويُعدّ نجاح “زيكر” بمثابة انتعاشة لسوق الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة، والتي تعاني من الضعف خلال العامين الماضيين. ففي الفترة من 1 يناير 2024 حتى الآن، تم جمع ما يقرب من 17 مليار دولار من خلال الاكتتابات في البورصات الأمريكية، مقارنة بأقل من 10 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

شركة Zeekr، وهي شركة صينية مقرها الولايات المتحدة، هي أكبر شركة يتم إدراجها في الولايات المتحدة منذ الاكتتاب العام الأولي لشركة Didi Global بقيمة 4.4 مليار دولار قبل ثلاث سنوات.

لكن بعد أيام من طرحها للاكتتاب العام، واجهت Didi تحقيقًا من قبل الجهات التنظيمية الصينية وتم شطبها من بورصة نيويورك، مما أدى إلى تراجع كبير في أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية ونشاط الاكتتاب العام الأولي.