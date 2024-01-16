قطر تطلق صندوقاً لتشجيع استثمارات الأجانب في الأسهم المحلية

أسس جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لقطر، اليوم الثلاثاء، صندوقاً لتشجيع المستثمرين الأجانب على الشراء في سوق الأسهم القطرية، وذلك بالتعاون مع مجموعة أشمور لإدارة الصناديق، كما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وتأسس صندوق أشمور للأسهم القطرية بقيمة 200 مليون دولار بالتعاون مع جهاز قطر للاستثمار كمستثمر رئيسي من خلال إعادة تخصيص الأسهم في الشركات القطرية المدرجة بالبورصة.

وستعمل مبادرة جهاز قطر للاستثمار على إقامة شراكات مع مديري الأصول الدولية من ذوي الخبرة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى شركات إدارة الأصول المحلية، ممن يستوفون جميع المتطلبات الاستثمارية الخاصة بالجهاز.

وسيقوم جهاز قطر للاستثمار بدوره بتمويل الصناديق، التي يديرها هؤلاء الشركاء من خلال إعادة تخصيص الأسهم في بورصة قطر.

وأعلن جهاز قطر للاستثمار في بيان أن صندوق الاستثمار المشترك للأسهم العامة، الذي يتم التداول به يومياً، والمتاح للمؤسسات الدولية والمحلية لرأس المال الاستثماري الأجنبي، سيوفر طريقاً للتعرف على الاقتصاد القطري سريع النمو. كما سيوفر للمستثمرين القطريين إمكانية الوصول إلى خبرات “أشمور” في مجال الاستثمار في الأسهم.

وأضاف أنه سيقيم شراكات أوسع مع كبار مديري الأصول العالميين الذين يركزون على دول الخليج وكذلك مديري الأصول المحليين الذين يستوفون جميع المتطلبات للاستثمار مع الجهاز.

وتسعى قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن الغاز مع جذب استثمارات أجنبية.