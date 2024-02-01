فريق التحرير by فريق التحرير

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فيراري تقترب من الـ100 مليار دولار

ارتفعت أسهم فيراري بأكثر من 9% في ميلانو، مما عزز من مكانتها كواحدة من أفضل الأسهم أداءً في أوروبا هذا العام

فريق التحرير by فريق التحرير
فيراري

سجلت أسهم شركة فيراري الإيطالي مستويات قياسية جديدة يوم الخميس، ما دفع القيمة السوقية لمصنّع السيارات الرياضية الفاخرة إلى الاقتراب من حاجز الـ100 مليار دولار بعد أن توقعت المجموعة الإيطالية أن تؤدي الطلبات القوية إلى تحقيق المزيد من النمو.

وقال الرئيس التنفيذي بينيديتو فينا لشركة فيراري إن “الرؤية الاستثنائية” في سجل طلبات الشركة ستسمح لها “بالنظر إلى النطاق العالي لأهداف عام 2026 بثقة أكبر”. كما توقعت فيراري نمواً في الإيرادات والأرباح هذا العام، مع طمأنة المستثمرين الذين كانوا يخشون نظرة متحفظة.

وأدى ذلك إلى وصول أسهم الشركة إلى مستويات قياسية جديدة في كل من ميلانو ونيويورك.

وبحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع السهم بأكثر من 9% في ميلانو. ورفع ذلك مكاسبه منذ بداية العام إلى 13.1% ، مما عزز من موقع السهم بين الأسهم الممتازة في مقياس الأسهم الأوروبية الشاملة. لم تتغير أسهم منافستها بورش هذا العام.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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