فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inالأسهمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأسواق المال

فوز حزب العمال البريطاني يعطي دفعة قوية للبورصات الأوروبية

ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة، بعد أن حقق حزب العمال البريطاني فوزاً كاسحاً في الانتخابات البرلمانية اليوم

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفعت البورصات الأوروبية، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع بعد أن عاد حزب العمال البريطاني للسلطة إثر انتخابات عامة مما منح المستثمرين سببا للاطمئنان.

كما صعد سهم شركة أيكسترون الألمانية المصنعة لأنظمة الرقائق بعد أن أعلنت عن تلقي طلبيات قوية.

وزاد مؤشر يوروستوكس 600 بنسبة 0.4 بالمئة ليلامس أعلى مستوى منذ 26 حزيران / يونيو الماضي.

وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 (فوتسي) البريطاني 0.3 بالمئة، كما قفز مؤشر أوسع نطاقاً هو فايننشال تايمز 250 الذي يركز على الشركات المحلية بنسبة واحد بالمئة إلى أعلى مستوى في نحو شهر بعد أن حقق حزب العمال البريطاني فوزاً كاسحاً في الانتخابات البرلمانية اليوم مما أنهى حكم حزب المحافظين الذي استمر 14 عاماً.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.88% وكاك الفرنسي 0.41%.

وجاءت أسهم قطاع التكنولوجيا في أوروبا في صدارة القطاعات الفرعية الرابحة اليوم الجمعة بارتفاع 0.9 بالمئة.

وقفز سهم شركة أيكسترون الألمانية المصنعة لأنظمة الرقائق 15.5 بالمئة ليتصدر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة تلقي طلبيات قوية في الربع الثاني.

كما زادت أسهم شركات أخرى مرتبطة بالرقائق بفضل توقع سامسونج لزيادة تبلغ 15 مثلا في الأرباح التشغيلية للربع الثاني.

كما شهد سهم فارتا الألمانية لصناعة البطاريات قفزة أيضا بنحو 27 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها في محادثات مع بورشه بشأن استثمار محتمل في وحدتها لبطاريات الليثيوم-أيون كبيرة الحجم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...