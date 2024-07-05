فوز حزب العمال البريطاني يعطي دفعة قوية للبورصات الأوروبية

ارتفعت البورصات الأوروبية، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع بعد أن عاد حزب العمال البريطاني للسلطة إثر انتخابات عامة مما منح المستثمرين سببا للاطمئنان.

كما صعد سهم شركة أيكسترون الألمانية المصنعة لأنظمة الرقائق بعد أن أعلنت عن تلقي طلبيات قوية.

وزاد مؤشر يوروستوكس 600 بنسبة 0.4 بالمئة ليلامس أعلى مستوى منذ 26 حزيران / يونيو الماضي.

وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 (فوتسي) البريطاني 0.3 بالمئة، كما قفز مؤشر أوسع نطاقاً هو فايننشال تايمز 250 الذي يركز على الشركات المحلية بنسبة واحد بالمئة إلى أعلى مستوى في نحو شهر بعد أن حقق حزب العمال البريطاني فوزاً كاسحاً في الانتخابات البرلمانية اليوم مما أنهى حكم حزب المحافظين الذي استمر 14 عاماً.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.88% وكاك الفرنسي 0.41%.

وجاءت أسهم قطاع التكنولوجيا في أوروبا في صدارة القطاعات الفرعية الرابحة اليوم الجمعة بارتفاع 0.9 بالمئة.

وقفز سهم شركة أيكسترون الألمانية المصنعة لأنظمة الرقائق 15.5 بالمئة ليتصدر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة تلقي طلبيات قوية في الربع الثاني.

كما زادت أسهم شركات أخرى مرتبطة بالرقائق بفضل توقع سامسونج لزيادة تبلغ 15 مثلا في الأرباح التشغيلية للربع الثاني.

كما شهد سهم فارتا الألمانية لصناعة البطاريات قفزة أيضا بنحو 27 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها في محادثات مع بورشه بشأن استثمار محتمل في وحدتها لبطاريات الليثيوم-أيون كبيرة الحجم.