“فايف هولدينغز” تخطط لطرح عام في سوق دبي المالي

ذكرت وكالة “رويترز” أن شركة “فايف هولدينغز”، التي تدير الفنادق وصالات الحفلات ومقرها دبي، تعمل مع مجموعة من البنوك بشأن طرح عام أولي مزمع والإدراج في سوق دبي المالي العام المقبل، لتنضم إلى عدد متزايد من الشركات المُدرجة في البورصة.

ونقلت “رويترز” عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها قولها إن شركة “فايف”، التي تدير فنادق فاخرة في دبي وإيبيزا وسويسرا، تعمل مع «سيتي غروب» و«دويتشه بنك» على الصفقة.

وامتنعت «فايف» و«سيتي» و«دويتشه بنك» عن التعليق.

وقال كبير مولشانداني، رئيس مجلس إدارة «فايف» في نيسان / أبريل الماضي إن الشركة التي تقدر قيمتها بما يتراوح بين 2.5 و3 مليار دولار، تخطط للإدراج في دبي وتجري محادثات مع مستشارين بشأن إدراج مزدوج محتمل، دون الخوض في تفاصيل حول مواقع محددة.