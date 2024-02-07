الإيرادات تعصف بأسهم “علي بابا”.. 25 مليار دولار لإعادة شراء أسهم

أسهم “علي بابا” تتهاوى في تداولات ما قبل افتتاح السوق بعد تراجع الإيرادات، وإضافة 25 مليار دولار لبرنامج إعادة الشراء أسهم شركة التجارة الإلكترونية.

وانخفضت أسهم عملاق التجارة الإلكترونية الصيني “علي بابا“، يوم الأربعاء، حيث خالفت الشركة توقعات السوق للإيرادات في الربع الأخير من عام 2023، حتى عندما أعلنت أنها تزيد حجم برنامج إعادة شراء أسهمها بمقدار 25 مليار دولار.

وارتفعت الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة في عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، أكثر من 5٪ في تداول ما قبل السوق، لكنها عكست مسارها في التداول لتنخفض يزيد عن 4٪، وفق (سي إن بي سي).

برنامج إعادة شراء أسهم علي بابا

وقالت “علي بابا”، في بيان إن الزيادة البالغة 25 مليار دولار ستضاف إلى برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها حتى نهاية مارس 2027، ليصل إجمالي المبلغ المتاح بموجب البرنامج إلى 35.3 مليار دولار.

ويأتي هذا الإعلان بعد عام مضطرب لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني “Alibaba”، في عام 2023، عندما نفذت الشركة أكبر إصلاح شامل لهيكل الشركة على الإطلاق.

كما نفذت بشكل منفصل العديد من التغييرات الإدارية رفيعة المستوى، حيث تولى إيدي وو، المخضرم في الشركة، منصب الرئيس التنفيذي في سبتمبر الماضي.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أصدرت شركة “علي بابا” النتائج المالية لربع الأخير من عام 2023.

وإليك ما فعله عملاق التجارة الإلكترونية الصيني “علي بابا”، في الربع المالي الثالث، مقارنة بتقديرات مجموعة بورصة لندن LSEG:

ويبدأ العام المالي في الصين في أول مارس من كل عام.

إيرادات علي بابا

خالفت الإيرادات التوقعات لتسجل نحو 260.35 مليار يوان صيني (36.6 مليار دولار أمريكي)، مقابل 262.07 مليار يوان متوقعة.

حيث نمت إيرادات الشركة في الربع الأخير من عام 2023، بنسبة 5٪ فقط على أساس سنوي، مسجلة تباطؤًا عن الأرباع السابقة حيث ظل النمو في أعمال التجارة الإلكترونية في الصين وقسم الحوسبة السحابية بطيئًا.

وفي الوقت نفسه، انخفض صافي دخل عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، في الربع الأخير من عام 2023، بنسبة 69٪ على أساس سنوي إلى 14.4 مليار يوان صيني.

وقالت الشركة إن هذا “يُعزى في المقام الأول إلى التغيرات من السوق إلى السوق” في استثماراتها في الأسهم، وإلى انخفاض الدخل من العمليات بسبب العيوب المتعلقة بخدمة بث الفيديو Youku وسلسلة المتاجر الكبرى Sun Art.

التجارة الإلكترونية والأعمال السحابية

وتواجه شركة عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، بيئة اقتصادية كلية صعبة في الصين، حيث ظل الاستهلاك ضعيفا، حتى بعد أن أزالت بكين قيودها في عصر كوفيد، وذلك وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتوافد المتسوقون المحليون على منصات الخصم مثل Pinduoduo، منافس علي بابا.

حققت أعمال Taobao وTmall، ومنصتي التجارة الإلكترونية الصينية التابعتين لـ Alibaba، إيرادات بلغت 129.1 مليار يوان صيني في الربع الأخير من عام 2023، بزيادة 2٪ فقط على أساس سنوي.

حققت أعمال الحوسبة السحابية لشركة “علي بابا”، والتي اعتبرها المستثمرون حاسمة للنمو المستقبلي لعملاق التكنولوجيا، مبيعات بقيمة 28.1 مليار يوان، بزيادة قدرها 3٪ على أساس سنوي.

بالنسبة لأعمال الحوسبة السحابية، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك، بنسبة 86% على أساس سنوي مع تركيز عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، على الربحية.

وإحدى النقاط المضيئة في أرقام عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، كانت أعمال التجارة الدولية، والتي تشمل منصات مثل AliExpress وLazada، والتي حققت إيرادات بلغت 28.5 مليار يوان، بزيادة 44٪ على أساس سنوي.

إعادة تنظيم علي بابا

خلال 2023، أجرى عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، بعض التغييرات الرئيسية.

وكان من المفترض أن يظل دانييل تشانغ، الرئيس التنفيذي السابق لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني والذي أصبح رئيسًا بالإنابة للأعمال السحابية في ديسمبر 2022، في منصبه لقيادة وحدة الأعمال، لكنه استقال بشكل غير متوقع في سبتمبر من العام الماضي.

عندما نفذت شركة “علي بابا” إعادة هيكلة شركتها العام الماضي، أنشأت 6 مجموعات أعمال منفصلة، وأعلنت أن بعض هذه الوحدات ستكون قادرة على طرح أسهمها للاكتتاب العام، وكذلك جمع التمويل الخارجي.

ومن بين تلك التي تم الترويج لها في العروض العامة الأولية كانت الوحدة السحابية لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني، والذراع اللوجستي Cainiao، وذراع البقالة Freshhippo.

كما ألغي عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، العرض الذي طال انتظاره لأعمال الحوسبة السحابية في العام الماضي.