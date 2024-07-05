طرح عام لشركة أسياد للشحن العمانية بنهاية 2024

تخطط مجموعة أسياد العمانية للخدمات اللوجستية المملوكة للدولة لطرح عام أولي لشركتها التابعة (أسياد للشحن) بحلول نهاية العام الجاري، كما نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة.

واختارت مجموعة أسياد العمانية للخدمات اللوجستية مجموعة جيفريز وإي.إف.جي هيرميس مستشارين لتولي الطرح.

وأحجمت مجموعة أسياد وإي.إف.جي وجيفريز عن التعليق ردا على طلب من رويترز اليوم الخميس للتعقيب على خطة الطرح العام الأولي.

ولم تتوفر تفاصيل عن حجم الطرح حتى الآن.

وتركز أسياد للشحن على نقل الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية بأسطول يضم ناقلات ضخمة للخام وناقلات للمنتجات والكيماويات وأخرى للبضائع الجافة.

وتقول مجموعة أسياد في سجلاتها إن العملاء والشركاء يضمون شركة التعدين البرازيلية فالي وشركتي الطاقة بي.بي وشل.

وتملك مجموعة أسياد المملوكة لجهاز الاستثمار العماني، وهو صندوق الثروة السيادية في السلطنة، أصولا تزيد قيمتها عن أربعة مليارات دولار وتركز على الخدمات اللوجستية والنقل وخدمات الموانئ والشحن والمناطق الحرة.

ولم يرد جهاز الاستثمار العماني على طلب للتعليق حتى الآن.

وتخطو السلطنة، وهي منتج غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على درب جارتيها الإمارات والسعودية في دفع برامج الطروحات بقيادة الدولة في محاولة لتعزيز استراتيجيات الخصخصة.