طرح “ألف للتعليم” يستقطب طلبات بـ 74 مليار درهم

استقطب الطرح العام الأولي لشركة ألف للتعليم القابضة طلبات بقيمة 74 مليار درهم (20 مليار دولار)، متجاوزاً تغطية الاكتتاب بنحو 39 مرة، وسط طلب استثنائي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

وقد أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة عن إكمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح وانتهاء عملية الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.35 درهم للسهم الواحد، أي عند الحدّ الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً. بذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 9.45 مليار درهم (أي ما يعادل 2.57 مليار دولار)، وتصل عائدات الطرح إلى 1.89 مليار درهم (514 مليون دولار).

وتتوقع الشركة دفع توزيعات أرباح سنوية قدرها 135 مليون درهم كحد أدنى عن كل من السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 كانون الأول / ديسمبر 2024 و2025 لكافة المساهمين الآخرين (بخلاف المساهمين البائعين)، ما يعني أن الحد الأدنى لعائد الأرباح السنوي وفقاً للسعر النهائي للسهم هو 7.1%.

ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 12 حزيران / يونيو 2024 أو في حدود ذلك التاريخ، تحت رمز التداول («AlefEdT»).

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: “أصبح المستثمرون الدوليون والإقليميون على دراية تامة بأهمية الدور المحوري والمتكامل الذي نؤديه. وفي المرحلة القادمة، لدينا خطط نمو طموحة لتعزيز رقعة التوسع عبر أسواقنا المستهدفة، وإثراء محفظة منتجاتنا وحلولنا التعليمية ومواصلة إضافة القيمة لسوقنا الأساسي في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

تفاصيل السعر النهائي للطرح

وأكّدت الشركة والمساهمون البائعون حجم الطرح البالغ 1.4 مليار (1,400,000,000) سهم، أي ما يعادل 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وبناءً على سعر الطرح النهائي، وبعد إدراج أسهم الشركة، سيبلغ الحد الأدنى لعائد الأرباح السنوي وفقاً للسعر النهائي للسهم 7.1% لكافة المساهمين الآخرين (بخلاف المساهمين البائعين). وعقب استكمال الطرح، سيحتفظ المساهمون البائعون، أي كل من شركة تيكنوفا للاستثمار – شركة الشخص الواحد وشركة كريبتونايت للاستثمار بحصة في ألف للتعليم تبلغ 68% و12% على التوالي.

وسيتلقى المستثمرون الذين اكتتبوا ضمن الشريحة الأولى تأكيداً عبر الرسائل النصية القصيرة بالأسهم المخصصة لكل منهم بتاريخ 11 يونيو 2024، ومن المقرر أن تبدأ عملية رد الأموال الفائضة في التاريخ نفسه.

ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الأسهم للتداول في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 12 يونيو 2024 أو في حدود ذلك التاريخ، تحت رمز التداول («AlefEdT») ورقم التعريف الدولي («AEE01388A243»)، وذلك حسب ظروف السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قبول الأسهم للتداول.