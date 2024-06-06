طرح “أرامكو” يستقطب تدفقات أجنبية قوية

اختتمت اليوم الخميس فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة في الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو السعودية، وسط تدفق قوي لطلبات المستثمرين الأجانب على الطرح البالغة قيمته 12 مليار دولار، كما نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن أشخاص مطلعين، ما يمثل منعطفاً مختلفاً عن عملية إدراج شركة النفط العملاقة في عام 2019، والتي غلب عليها الطابع المحلي.

وذكر الأشخاص المطلعون، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة، أن الطرح العام الثانوي استقطب اهتماماً كبيراً من المستثمرين الأجانب. ورغم أنهم أشاروا إلى أن حجم الطلب من المستثمرين الأجانب لم يتضح على الفور، إلا أن العطاءات التي قدموها كافية لتغطية العرض بالكامل.

وقال أحد الأشخاص إنه بصرف النظر عن المؤسسات الغربية، كان الطلب على الطرح قوياً أيضاً بين المستثمرين الآسيويين، مما يشير إلى العلاقات المتنامية للمملكة مع الاقتصادات الآسيوية الأكبر مثل الصين والهند. كذلك شهدت الصفقة اهتماماً محلياً كبيراً.

ويشير هذا الطلب إلى أن أكبر شركة نفط في العالم أصبحت بالنسبة إلى بعض المستثمرين سهماً أكثر جاذبية يستحق الاحتفاظ به، على الرغم من قضايا على غرار تغير المناخ والتحول في مجال الطاقة. واجتذبت أرباح “أرامكو” الضخمة اهتمام المستثمرين، إلى جانب خطط استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والغاز، وفرصة شراء السهم بخصم.

وتمتلك الحكومة السعودية حوالي 82% من أرامكو، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة أخرى بنسبة 16%. ستحتفظ الحكومة السعودية بحصتها كمساهم رئيسي في الشركة بعد الطرح، مما يضيف إلى جهود الرياض لتعزيز روافد التمويل وسد عجز الميزانية.