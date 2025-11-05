صندوق الاستثمارات السعودي يسوق سندات لأجل 5 سنوات

(رويترز) – أظهرت وثيقة مصرفية تنظيمية اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء أن شركة أفيليس لتأجير الطائرات، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بدأت في التسويق لسندات مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات.

وذكرت الوثيقة أن السعر الاسترشادي الأولي للطرح بحجم قياسي تم تحديده عند 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك بي.إن.بي باريبا، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش.إس.بي.سي، ومجموعة ميزوهو المالية مديرين نشطين مشتركين ومديرين رئيسيين للإصدار.

وعينت أفيليس كلاً من سيتي جروب، وميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية منسقين عالميين مشتركين.

ومن المتوقع تسعير السندات اليوم الأربعاء.

وتأسست أفيليس في العام 2022 في إطار مساعي صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة محلية عملاقة لتأجير الطائرات، ووافقت في 2023 على شراء ذراع تمويل الطيران التابعة لستاندرد تشارترد مقابل 3.6 مليار دولار.