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صافولا توضح حقيقة طرح حصتها في المراعي للبيع

قالت مجموعة صافولا، إنها لم تتخذ أي قرار بشأن البيع المحتمل لجزء أو كل الحصة التي تمتلكها في شركة المراعي، وأوضحت أن هذا الخيار قيد الدراسة

فريق التحرير by فريق التحرير
صافولا توضح حقيقة طرح حصتها في المراعي للبيع

أكدت مجموعة “صافولا” في بيان على “تداول السعودية“، اليوم الثلاثاء، أنه تم تعيين بنك الاستثمار الأميركي “مويليس وشركائه” لتقديم الاستشارة اللازمة بشأن خيار البيع المحتمل لجزء أو كل الحصة التي تمتلكها في شركة المراعي.

وفال البيان إن المجموعة باعتبارها شركة استثمارية قابضة تقوم بشكل دوري ومن وقت لآخر بتقييم كافة الخيارات والفرص الإستراتيجية بهدف تخصيص وإعادة تخصيص أو تدوير رأس المال لتعظيم القيمة لمساهميها، التأكيد بأنها لم تتخذ أي قرار بخصوص البيع المحتمل لجزء من الحصة التي تمتلكها في شركة المراعي، علماً بأن هذا الخيار هو أحد الخيارات القائمة قيد الدراسة وأنه قد تم تعيين مويليس وشركائه لتقديم الاستشارة اللازمة فيما يتعلق بهذا الخيار، وبأنه ليس هنالك تطور جوهري بهذا الخصوص يستلزم الإفصاح عنه في هذه المرحلة حسب المتطلبات النظامية.

وكانت وكالة “بلومبرغ” قد نقلت عن مصادر، أن مجموعة صافولا السعودية تعمل مع “مويليس وشركاه” للبحث عن مشترين محتملين لجزء أو كل حصتها البالغة 35%، أو 345.2 مليون سهم في “المراعي”.

وأوضحت أنه على مساهميها وأصحاب المصالح المعنيين عدم الاعتماد على أي أخبار من مصادر غير رسمية أو معتمدة ويجب عليهم الحصول على المعلومات المتعلقة بمجموعة صافولا فقط من المصادر المعتمدة، بما في ذلك المعلومات المنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أو الموقع الإلكتروني الخاص بالمجموعة.

وتبلغ قيمة حصة “صافولا” في “المراعي” نحو 5.4 مليار دولار بحسب تداولات يوم الاثنين. وتبلغ القيمة السوقية لشركة صافولا حوالي 5 مليارات دولار. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة 16% في “المراعي” عبر شركة تابعة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...