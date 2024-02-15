شركة إحدى أغنى العائلات السعودية تشتري متاجر أمريكية لألبسة الأطفال

اشترت ميثاق كابيتال إس بي سي، وهي مكتب استثمار لعائلة الراجحي تم تأسيسه في جزر كايمان ويقع مقره الرئيسي في الرياض، أسهم ذا تشلدرنز بلايس (The Children’s Place) متاجر أمريكية لملابس الأطفال كانت على حافة الإفلاس.

وأشارت تقارير صحفية أن شركة الراجحي استحوذت على أكثر من نصف أسهم الشركة، من قبل عائلة الراجحي، مؤسسي أكبر بنك خاص في المملكة العربية السعودية.

واشترت شركة ميثاق كابيتال 46% من أسهم شركة التجزئة يومي الجمعة والاثنين، و8% أخرى يوم الثلاثاء، حسبما أظهرت ملفات الشركة، وتخطط لاستبدال مجلس الإدارة في ذا تشلدرنز بلايس التي تنتشر في 20 بلدا منها السعودية ومصر والبحرين والصين.

أنفقت ميثاق ما لا يقل عن 80 مليون دولار لشراء السيطرة على شركة عامة في ثلاث جلسات تداول وهو أمر نادر في الأسواق المالية الأمريكية.

يذكر أن عائلة الراجحي هي بين أغنى العائلات في المملكة العربية السعودية وتعود ثروتهم إلى بنك الراجحي، الذي أسسه أب العائلة وهو الآن ثاني أكبر شركة في المملكة، بعد شركة النفط العملاقة أرامكو.

وتستثمر ميثاق بعضًا من ثروة العائلة بأسهم تقدر قيمتها بنحو 200 مليون دولار.