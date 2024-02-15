فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inالأسهمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعودية

شركة إحدى أغنى العائلات السعودية تشتري متاجر أمريكية لألبسة الأطفال

شركة لعائلة الراجحي استحوذت على أكثر من نصف أسهم شركة أمريكية لألبسة الأطفال

فريق التحرير by فريق التحرير
ميثاق

اشترت ميثاق كابيتال إس بي سي، وهي مكتب استثمار لعائلة الراجحي تم تأسيسه في جزر كايمان ويقع مقره الرئيسي في الرياض، أسهم ذا تشلدرنز بلايس (The Children’s Place) متاجر أمريكية لملابس الأطفال كانت على حافة الإفلاس.

وأشارت تقارير صحفية أن شركة الراجحي استحوذت على أكثر من نصف أسهم الشركة، من قبل عائلة الراجحي، مؤسسي أكبر بنك خاص في المملكة العربية السعودية.

واشترت شركة ميثاق كابيتال 46% من أسهم شركة التجزئة يومي الجمعة والاثنين، و8% أخرى يوم الثلاثاء، حسبما أظهرت ملفات الشركة، وتخطط لاستبدال مجلس الإدارة في ذا تشلدرنز بلايس التي تنتشر في 20 بلدا منها السعودية ومصر والبحرين والصين.

أنفقت ميثاق ما لا يقل عن 80 مليون دولار لشراء السيطرة على شركة عامة في ثلاث جلسات تداول وهو أمر نادر في الأسواق المالية الأمريكية.

يذكر أن عائلة الراجحي هي بين أغنى العائلات في المملكة العربية السعودية وتعود ثروتهم إلى بنك الراجحي، الذي أسسه أب العائلة وهو الآن ثاني أكبر شركة في المملكة، بعد شركة النفط العملاقة أرامكو.

وتستثمر ميثاق بعضًا من ثروة العائلة بأسهم تقدر قيمتها بنحو 200 مليون دولار.

اغنى 50 عربيا – 22 – عائلة الراجحي
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...