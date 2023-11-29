1.7 مليار ريال قيمة شراء أسهم الوليد بن طلال في “سيتي جروب”

ارتفعت حصة شركة المملكة القابضة في الـ”سيتي قروب” ببورصة نيويورك بعد صفقة شراء أسهم الأمير الوليد بن طلال بقيمة تتجاوز الـ449 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول” إنه تم إبرام هذه الصفقة كجزء من خططها الاستراتيجية، مبينة أن طريقة تمويل الصفقة تمت عبر مصادرها الداخلية.

و أعلنت شركة المملكة القابضة عن تفاصيل صفقة شراء الأسهم التي يتملكها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة، في سيتي جروب (Citi Group) بقيمة إجمالية تبلغ 1.68 مليار ريال (449.56 مليون دولار).

و بذلك ترتفع الحصة السوقية لـ” المملكة القابضة” في سيتي جروب (Citi Group) من 1.63% إلى 2.2%.



و تحدثت المملكة القابضة عن حجم الاثر المتوقع للصفقة على عملياتها، بكونها شركة استثمارية قابضة وتعد هذه الصفقة ضمن نشاط أعمالها الطبيعي.

وقالت «المملكة القابضة» في بيانها، إنه تم شراء الأسهم من طرف ذي علاقة هو الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس الإدارة، لترتفع بذلك حصة شركة المملكة القابضة في «سيتي» المدرجة في بورصة نيويورك.



وأضافت أن طريقة تمويل الصفقة عبر مصادر الشركة الداخلية. ووصفت إبرام الصفقة بأنه جزء من خطط الشركة الاستراتيجية.