سوق دبي المالي يطلق منصة “أرينا” لتحفيز الاستثمارات

أطلق سوق دبي المالي منصة «أرينا» لعروض الاكتتابات الخاصة الأولية تمّ تصميمها خصيصاً لتحفيز فرص النموّ أمام الشركات والمستثمرين، وبهدف زيادة رأس المال والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتوفر «أرينا» منصّة لمجموعة واسعة من الشركات الخاصة؛ بما في ذلك مجموعات الشركات العائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات في مراحل نموّها المختلفة. وتتيح المنصّة للشركات الوصول إلى رأس المال بسهولة عبر أصول متنوعة تشمل؛ الأسهم وأدوات الدين، إلى جانب خطط لتقديم فئات أصول أخرى في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك.

كما ستتيح المنصة للشركات المدرجة للاكتتابات الخاصة في «أرينا» خيار تقييد وصول المستثمرين إلى المؤسسات الاستثمارية، أو الموظفين فقط، أو أفراد العائلة والمؤسسين، مما يوفر لها خيار إدراج قبل الاكتتاب العام من خلال توسيع قاعدة مستثمريها عن طريق بيع حصص الأسهم الخاصة في السوق، كي تتمكن بالتالي من جمع السيولة بطرق لم تكن متوفرة من قبل.

وتوفر «أرينا» للشركات التي تسعى إلى جمع تمويلات تتجاوز 35 مليون درهم، وصولاً فعالاً من حيث التكلفة إلى شبكة واسعة من المستثمرين، كما تعتبر المنصّة بديلاً منظماً عن طرق التمويل التقليدية، لتمكين المؤسسات الخاصة من الوصول المباشر إلى أسواق رأس المال، والمشاركة في إنشاء سجلّ الأوامر المصمّم لهذا الغرض في سوق دبي المالي. ومن خلال تسهيل الاكتتابات بإستخدام التقنيات الحديثة، يمكن للمُصدِرين تقليل تكاليف المعاملات بشكل كبير.

كما توفر منصة «أرينا» للمستثمرين إمكانية الوصول الحصري إلى استثمارات السوق الخاصة في سوق دبي المالي، بما يشمل إتاحة وصولهم إلى الفرص المبكرة لتحقيق النموّ في المحفظة الاستثمارية.



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