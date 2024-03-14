سوق المال السعودية تكشف تلاعب مستثمر بأسهم ١٧ شركة

أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قرارًا بإدانة مستثمر بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

وتم فرض غرامة مالية بقيمة 1.75 مليون ريال، بالإضافة إلى دفع 2.03 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي حققها على محفظته الاستثمارية.

ووفقًا للتحقيقات، قام المستثمر المدان، عبدالعزيز بن عبدالخالق بن محمد المنتشري، بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وبعضها كان مرتبطًا بأوامر بيع، إضافة إلى إدخال أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم ثم الشراء. هذه التصرفات تعتبر تلاعبًا واحتيالًا، وأسفرت عن إيجاد انطباع مضلل في شأن الورقة المالية للشركات المعنية.

مما أسفر عن تحقيق مكاسب غير مشروعة بقيمة 2.03 مليون ريال. وقد تم فرض عليه غرامة مالية بقيمة 1.75 مليون ريال، بالإضافة إلى تعويض بنفس القيمة لتعويض الخسائر التي لحقت بالمستثمرين الآخرين نتيجة لتصرفاته.

ويعود سبب الإدانة إلى تورط المنتشري، في عدة أعمال تلاعب واحتيال، منها إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وكذلك إدخال أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم ثم الشراء، وذلك خلال الفترة من تاريخ 13 أغسطس 2020 وحتى 15 يونيو 2022.

تضمنت قائمة الشركات التي تم التداول في أسهمها خلال هذه الفترة:

شركة تكوين المتطورة للصناعات

الشركة السعودية لأنابيب الصلب

شركة الجبس الأهلية

الشركة السعودية للصناعات المتطورة

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن

شركة أسمنت نجران

شركة الكثيري القابضة

شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات

إعمار المدينة الاقتصادية

شركة البحر الأحمر العالمية

الشركة الوطنية للتربية والتعليم

شركة دار الأركان للتطوير العقاري

شركة القصيم القابضة للاستثمار

شركة الجزيرة للتكافل التعاوني

شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية

شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان

سبق للمنتشري أن تم إيقافه مرتين عن التداول الإلكتروني بسبب سلوكياته المخالفة، إلا أنه استمر في ارتكابها بشكل متعمد، ما استدعى إصدار القرار القاطع بحقه. وعلى الرغم من تبريره بتكرار أوامر الشراء بأسعار مختلفة لرغبته في الحصول على كمية محددة، إلا أن ذلك لم يعفه من المساءلة، حيث أكدت اللجنة أن العلم بالأنظمة واللوائح هو مسؤولية المستثمر.

وأكدت الهيئة في بيانها، أنها ستواصل جهودها لرصد ومحاربة السلوكيات غير القانونية، وفرض العقوبات الرادعة. وحثت على تقديم الشكاوى ضد المتلاعبين والمخالفين للأنظمة.

#إعلان | إدانة عبدالعزيز بن عبدالخالق بن محمد المنتشري بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامه بدفع 3.78 مليون ريال.#قضايا_الأوراق_الماليةhttps://t.co/ByUxwV3pBS pic.twitter.com/1XqRp8zaiK — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) March 14, 2024