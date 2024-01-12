سوق أبوظبي للأوراق المالية يطلق صندوقاً إسلامياً

أطلقت “لونيت كابيتال“، المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات والتابعة لشركة “لونيت هولدينغ ريستركتد ليمتد”، صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول، وهو صندوق استثمار متداول نقدي وعيني ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل، وسيتم إدراج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيقوم الصندوق بتتبع أداء الأسهم الهندية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في بورصة بومباي، ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق من خلال ستة مفوضين معتمدين بالإضافة إلى بوابة المستثمرين الإلكترونية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في الفترة من 12 إلى 17 كانون الثاني / يناير 2024.

ويمثل صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول، تاسع صندوق فرعي تحت مظلة صندوق شيميرا الأساسي المسجل في هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتشمل بعض مكونات المؤشر الحالية كلاً من “ريلاينس إندستريز”، و”إنفوسيس”، وشركة “تاتا للخدمات الاستشارية”.

ومن المقرر أن يتم إدراج صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول فئة (ب) ذات العائد الموزع، في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 26 يناير. ويعتزم الصندوق توزيع الأرباح التي يتلقاها على المستثمرين كلما توافرت على أساس نصف سنوي.

ويقدم صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول للمستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إمكانية الوصول المباشر إلى خامس أكبر بورصة وأحد أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم. وسيساهم توافق الصندوق مع الشريعة الإسلامية في تلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستثمرين الملتزمين بالممارسات المالية الإسلامية، كما يشكل الصندوق إضافة مهمة إلى صناديق المؤشرات المتداولة والمتاحة للمستثمرين في الإمارات والتي توفر لهم نفاذاً مباشراً إلى أسواق 8 دول مختلفة.

وسيخضع الصندوق لإدارة شركة “لونيت كابيتال” الحاصلة على رخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة نشاط الإدارة.

من ناحية أخرى، سيقوم بنك أوف نيويورك ميلون بدور أمين الحفظ العالمي، وتشمل قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق كلاً من الدولية للأوراق المالية، والمجموعة المالية هيرميس، وشركة أرقام سيكيوريتيز، وأبوظبي الأول للأوراق المالية، وضمان للأوراق المالية، وشركة بي اتش ام كابيتال.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: “هذا الإدراج الجديد يعزز مكانة السوق كمركز رئيسي لصناديق الاستثمار المتداولة التي تغطي الأسواق الحيوية على مدى واسع النطاق. وفي عام 2023، تجاوزت قيم التداول في السوق على الصناديق 5 مليارات درهم، مسجلة زيادة ملحوظة بنسبة 160% عن 2022. كما أن أحجام التداول وصلت إلى مليون وحدة”.