سهم Lyft يقفز 70%.. ما علاقة خطـأ مطبعي بذلك؟

في تحول مفاجئ للأحداث، تسبب خطأ مطبعي في تقرير الأرباح في ارتفاع أسهم شركة لايفت “Lyft“، بنسبة 70% تقريبًا بعد جرس إغلاق سوق الأسهم الأمريكي، الثلاثاء الماضي، كما ذكرت شبكة CBS.

كان هناك صفر إضافي في التقرير يشير إلى توسيع الهامش بنسبة 5% في عام 2024، بدلاً من هامش بنسبة 0.5%.

خطأ بتقرير أرباح Lyft

أدى هذا إلى حالة من الذعر لدى المستثمرين، حيث كافحت الشركة منذ فترة طويلة لتحقيق الربح.

كان الخطأ موجودًا حتى في مجموعة شرائح Lyft، والتي كانت جزءًا من تقرير الأرباح، والبيان الصحفي المصاحب.

وسرعان ما صححت الشركة الخطأ، ووصفته بأنه خطأ كتابي، لكن ارتفاع الأسهم كان قد بدأ بالفعل.

تناولت Lyft CFO Erin Brewer هذه المشكلة في مكالمة أرباح مساء الثلاثاء، والتي تسببت في عكس مسار الأسهم.

ومن الجدير بالذكر أن تقرير الأرباح كان لا يزال خبرًا جيدًا لشركة لايفت، حتى بدون هذا الخطأ، لذلك شهد سعر السهم زيادة أكثر استقرارًا بنحو 35%.

من تحمل مسئولية خطأ Lyft؟

ظهر ديفيد ريشر، الرئيس التنفيذي لشركة Lyft على قناة CNBC لتحمل المسؤولية عن الخطأ، قائلاً “انظر، لقد كان خطأً سيئًا، وهذا يقع على عاتقي”.

وأشار ريشر إلى أن الأمر كان “محبطًا للغاية” لكل فرد في الفريق، وقال إنه كان بإمكانه رؤية “سقوط الفك” لأحد زملائه عند اكتشاف المشكلة.

الأرباح الأفضل رغم الخطأ

وحتى مع هذا التعديل، فإن هذا هو أفضل يوم لشركة لايفت منذ طرح الاكتتاب العام الأولي للشركة في عام 2019.

وأشار تقرير الأرباح أمس إلى نحو 1.22 مليار دولار من الإيرادات للربع الرابع من 2023،، بزيادة قدرها 4% عن العام الماضي.

وزادت الحجوزات بنسبة 17% خلال هذا الربع، بما يعادل 3.7 مليار دولار.. وأطلق عليه ريشر اسم “الربع العظيم”.

إن وجود الصفر في غير محله في جدول البيانات ليس هو الإثارة الوحيدة لعملاق مشاركة الرحلات،شركة لايفت، فقد بدأ الآلاف من سائقي Lyft، وUber إضرابًا يوم الأربعاء للمطالبة بأجور أفضل وظروف عمل أكثر أمانًا.

ويتجمع العمال المضربون في المقام الأول حول 10 مطارات أمريكية رئيسية، على الرغم من أنه من المخطط أن يستمروا لبضع ساعات فقط.