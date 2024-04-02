سهم تسلا الأسوأ أداءً في مؤشر S&P 500 خلال 2024

بات سهم شركة تسلا الأمريكية صانعة السيارات الكهربائية، الأسوأ أداءً في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ” S&P500 ” خلال العام الحالي.

وتراجعت أسهم الشركة الأمريكية العملاقة نحو 29% منذ مطلع عام 2024، حيث افتتحت تسلا عام 2024، عند مستوى 248.42 دولار للسهم الواحد، قبل أن تنهى تعاملات الأسبوع المنقضي عند مستوى 175.79 دولار للسهم، ما يعنى أن السهم خسر 72.6 دولار.

ويأتي هذا التراجع الحاد في أسهم شركة تسلا بالتزامن مع تحقيق مؤشر ستاندرد أند بورز 500 -أفضل أداء لربع سنوي أول مرة منذ 5 سنوات، بالإضافة إلى تسجيل المؤشرات الأمريكية الثلاثة مستويات قياسية.



كما جاء الانخفاض الحاد في أسهم الشركة التي يديرها ثالث أغنى رجل في العالم إيلون ماسك الذي يشغل المدير التنفيذ لتسلا، بالتزامن مع تعديلات عديدة من المحللين والمستثمرين لتوقعات النمو الخاصة بشركة تسلا.

وفي يناير 2024، جاءت نتائج أعمال الشركة دون التوقعات، حيث سجل صافي أرباح تسلا تراجعا يقدر نحو 40% على أساس سنوي.

كما أن المحللين يتوقعون المزيد من الأداء السلبي للشركة صانعة السيارات الكهربائية التي خلال الربع الأول الجاري، حيث تستعد تسلا للكشف عن نتائج أعمالها الربع سنوية خلال شهر أبريل المقبل.

وسجلت تسليمات السيارات خلال الربع الأول نحو 457 مليون في الربع الأول، وفقا لمتوسط توقعات المحللين.

ويعتبر مستوى توقعات المحللين لتسليمات السيارات خلال الربع الأول من 2024، هو مستوى أعلى بنحو 8% على أساس سنوي، لكنه سيكون أقل مستوى للنمو تحققه تسلا منذ عام 2019 على الأقل.

وعن ربحية السهم فإن تقديرات المحللين تشير إلى أنها ستسجل نحو 0.6 دولار بما يجعله أقل الأرباع الفصلية ربحية للشركة منذ الربع الثاني من عام 2022.

ويعود ضعف الأرباح المتوقع لشركة تسلا، إلى عدة عوامل من بينها مدفوعات الفائدة المرتفعة وضعف الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وأوروبا، بجانب التباطؤ المتوقع في الصين والتي تمثل ما يقدر بنحو خمس إيرادات الشركة.

وانعكس التراجع لسهم شركة تسلا الأمريكية على ثروة إيلون ماسك، الذي تبلغ قيمة ثروته وفقاً لتقديرات مؤشر بلومبرج نحو 189 مليار دولار أي أقل بمقدار 40 مليار دولار مما كانت عليه مع بداية عام 2024.