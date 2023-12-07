سهم تاكسي دبي يقفز 19% في التداول لأول مرة بعد إدراجه بقيمة 315 مليون دولار

قفز سهم شركة تاكسي دبي بحوالي 19% في أول التداولات بعد طرح عام أولي بقيمة 315 مليون دولار في أول طرح أولي تشهده دبي منذ أكثر من عام. وكانت الشركة قد طرحت 24.99% من أسهمها للاكتتاب العام وحددت السعر النهائي لأسهم الطرح عند 1.85 درهم إماراتي واليوم الخميس افتتحت أسهم تاكسي دبي عند 2.2 درهم بحسب بيانات من الموقع الإلكتروني لبورصة دبي. وتم عرض السهم بسعر 1.85 درهم، وهو أعلى نطاق يتم تسويقه. وقد فاق الاكتتاب في عملية بيع الأسهم بشكل كبير، مما أدى إلى جذب طلبات بقيمة تزيد عن 41 مليار دولار، حيث لا تزال شهية المستثمرين للإدراج في الخليج العربي ثابتة.

وتعد دبي السوق الأفضل أداء في منطقة الخليج هذا العام، إذ ارتفع مؤشرها القياسي نحو 20% حتى الآن، مدفوعا جزئيا بقفزة في الأسهم المرتبطة بالعقارات.

وصدر الشهر الماضي النِّظام الأساسي لشركة تاكسي دبي (ش.م.ع)، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ويتضمن القرار قواعد وأحكام منها طرح أسهُم الشركة للاكتتاب العام، وفق النسب التي يُحدِّدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأغراض الشركة واختصاصاتها، وكذلك آليات تعيين وانتخاب مجلس إدارتها، وغيرها من القواعد المنظمة لعمل الشركة.

أغراض الشركة

ممارسة نشاط النقل المتخصص بوساطة مركبات الأجرة.

ممارسة نشاط النقل المتخصص بوساطة المركبات ذاتية القيادة والجوية.

تأجير المركبات سواء بسائق أو بدون سائق.

تقديم خدمات توريد وتوفير السائقين.

ممارسة نشاط تأجير الدراجات لشركات نقل البضائع.

الأغراض التي يحددها النظام الأساسي للشركة.

قدم الشركة خدمة نقل الرُّكاب في الجهات والأماكن التي تُحدِّدها التشريعات السارية في الإمارة.

ويجوز للشركة تعهيد نشاط تقديم خدمة نقل الركاب، بمُوجب عقد تُبرِمُه الشركة مع الشركات والمؤسسات التي ترغب بتقديم هذه الخدمة، يتحدد بمُوجبه مُدّته وحقوق والتزامات طرفيه.

ويعتمِد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي النِّظام الأساسي، على أن يتضمّن هذا النِّظام تحديد جميع المسائل المُرتبِطة بتنظيم الشركة.

التعاون التام مع الجهات الحكومية.

ونصّ القانون على أن يكون لشركة تاكسي دبي (ش.م.ع) مجلس إدارة، يتم تعيينه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما حدد القانون صلاحيات المجلس، كما ألزم القانون جميع الجهات الحُكوميّة بالتعاون التّام مع الشّركة، لغايات تمكينها من تحقيق أغراضها، ومُزاولة الاختصاصات المنُوطة بها.