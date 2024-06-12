فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inالأسهمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتأسواق المال

سهم “ألف للتعليم” يهبط 12.6% خلال أول يوم تداول في أبوظبي

سجلت شركة ألف للتعليم القابضة أرباحا بقيمة 113 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، بتراجع 45% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

فريق التحرير by فريق التحرير

تراجع سهم شركة ألف للتعليم المتخصصة في تكنولوجيا التعليم بنسبة 12.6% إلى 1.18 درهم عند الإغلاق في أول ظهور للشركة على شاشات سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وفتح السهم مستقراً ثم انخفض إلى 1.11 درهم (0.3022 دولار) للسهم، بانخفاض قرابة 18% مقارنة بسعر الطرح العام الأولي البالغ 1.35 درهم.

وطرحت الشركة 1.4 مليار سهم للاكتتاب العام تمثل 20% من رأسمالها، وتبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 9.45 مليار درهم.

يشار إلى أن ألف للتعليم القابضة سجلت أرباحاً بقيمة 113 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، بتراجع 45% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووصلت إيرادات الشركة، في الربع الأول إلى 164 مليون درهم وهي قريبة جداً من إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...