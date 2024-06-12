سهم “ألف للتعليم” يهبط 12.6% خلال أول يوم تداول في أبوظبي

تراجع سهم شركة ألف للتعليم المتخصصة في تكنولوجيا التعليم بنسبة 12.6% إلى 1.18 درهم عند الإغلاق في أول ظهور للشركة على شاشات سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وفتح السهم مستقراً ثم انخفض إلى 1.11 درهم (0.3022 دولار) للسهم، بانخفاض قرابة 18% مقارنة بسعر الطرح العام الأولي البالغ 1.35 درهم.

وطرحت الشركة 1.4 مليار سهم للاكتتاب العام تمثل 20% من رأسمالها، وتبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 9.45 مليار درهم.

يشار إلى أن ألف للتعليم القابضة سجلت أرباحاً بقيمة 113 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، بتراجع 45% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووصلت إيرادات الشركة، في الربع الأول إلى 164 مليون درهم وهي قريبة جداً من إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي.