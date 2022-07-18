سهم “أكاديمية التعلم” يقفز 30% في أول يوم إدراج وتداول في “نمو” – السوق الموازية

قفز سهم “أكاديمية التعلم” في أول يوم إدراج وتداول في السوق الموازية “نمو” بنسبة 30% وهي الحد الأعلى لنسبة التذبذب السعري المسموح في أول يوم إدراج، ليبلغ سعر السهم 52 ريالاً.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 25 مايو 2022، على طلب شركة “أكاديمية التعلم” تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية. وأعلنت الشركة في 30 مايو الماضي، مستند تسجيلها في السوق الموازية “نمو”، مُحددة السعر الاسترشادي عند 40 ريالاً للسهم.

ويعد إدراج “أكاديمية التعلم” التاسع عشر في السوق الموازية خلال العام الجاري، وتوزعت الإدراجات بين 9 إدراجات مباشرة و10 إدراجات عن طريق الطرح على المستثمرين المؤهلين.