سهما كير وتاسي يحققان ارتفاعات في السوق السعودية

حققت الأسهم المدرجة حديثاً في السوق السعودية ارتفاعات قياسية، إذ سجل سهم “كير” ارتفاعاً بأكثر من 60% خلال يومين.

وصعد سهم كير خلال جلسة الاثنين بنسبة 30% ليصل إلى 57.4 ريال سعودي، فيما ارتفع مؤشر تاسي بنسبة 1.45% ما يعادل 163.8 نقطة، ليصعد المؤشر إلى مستوى 11456 نقطة. وكان المؤشر سجّل ارتفاعاً بنسبة 1.16% في جلسة الأحد.

وبلغت قيمة التداولات نحو 3.44 مليار ريال، عبر التداول على نحو 97.18 مليون سهم.

واستقبلت السوق الموازية “نمو” السعودية، أمس الأحد، إدراج وبدء التداول على أسهم شركة “كير الدولية” كإدراج مباشر، بسعر استرشادي يبلغ 34 ريالاً.

وارتفعت أسعار 138 سهماً مقابل تراجع 62 سهماً من إجمالي 215 شركة مدرجة.

وجاء ارتفاع الاسهم مرتبطاً بارتفاع أسعار النفط، إذ واصلت الأخيرة مكاسبها، الاثنين، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وشح الإمدادات، ما عوّض المخاوف بشأن الركود واحتمال أن تؤدي إغلاقات واسعة النطاق في الصين لمكافحة “كوفيد-19” إلى خفض الطلب مرة أخرى على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيلول/سبتمبر عند التسوية، 69 سنتاً أو 0.7% إلى 101.85 دولار للبرميل، بعد زيادة 2.1% يوم الجمعة، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم آب/أغسطس 27 سنتاً، أو 0.3%، لتصل إلى 97.86 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% في الجلسة السابقة.

وتصدر الارتفاعات سهم “العبداللطيف” بنسبة 7.44% عند سعر 17.62 ريالاً للسهم، تلاه سهم “أنعام القابضة” بنسبة 6.4% عند سعر 24.90 ريال، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم “مبكو” بنسبة ارتفاع 5.9% مسجلا 59.2 ريال.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعاً سهم “التأمين العربية” بنسبة هبوط 9.9% عند سعر 15.96 ريال، تلاه سهم “المتحدة للتأمين” بنسبة 4% عند سعر 24.74 ريال.

وعلى مستوى قيم وأحجام التداول تصدر سهم “الإنماء” بنحو 291.5 مليون ريال بتداول 8.56 مليون سهم.