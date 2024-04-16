سبينس ستطرح 900 مليون سهم في سوق دبي المالي

أعلنت شركة “سبينس” القابضة، اليوم، عن عزمها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

تفاصيل طرح سبينس :

حجم الطرح: 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد.

900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد. نسبة الطرح: 25% من إجمالي الأسهم المصدرة.

25% من إجمالي الأسهم المصدرة. المستثمرون المستهدفون:

1-الشريحة الأولى: المستثمرون الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

2-الشريحة الثانية: المستثمرون المحترفون خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات.

فترة الاكتتاب: 23 – 29 أبريل 2024 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، و 23 – 30 أبريل 2024 للمستثمرين المحترفين.

التوقعات: الانتهاء من عملية الاكتتاب وقبول الاكتتاب في الأسهم: مايو 2024. بدء تداول الأسهم في سوق دبي المالي: بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.



الخطط المستقبلية:

توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين: ابتداءً من السنة المالية 2024، في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام.

ابتداءً من السنة المالية 2024، في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام. الحفاظ على نسبة توزيع أرباح إجمالية تبلغ 70%: من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، بدءاً من السنة المالية 2024.