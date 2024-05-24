فريق التحرير by فريق التحرير

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سبيس إكس تدرس بيع أسهم بتقييم 200 مليار دولار

أصبحت “سبيس إكس” على قدم المساواة مع بعض أكبر الشركات المدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية.

فريق التحرير by فريق التحرير

بدأت شركة “سبيس إكس” التابعة للملياردير إيلون ماسك مناقشات حول بيع الأسهم الحالية في صفقة قد تقدر قيمة الشركة بحوالي 200 مليار دولار، كما نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وقال التقرير إن التقييم سيكون أعلى من 180 مليار دولار التي حصلت عليها في عرض المناقصة السابقة، مضيفاً أن الأسهم يمكن بيعها بسعر يتراوح بين 108 إلى 110 دولارات.

ولم يتم الانتهاء من الشروط وقد يتغير حجم عرض المناقصة اعتماداً على اهتمام كل من البائعين والمشترين من داخل الشركة.

وأصبحت “سبيس إكس” بالفعل على قدم المساواة مع بعض أكبر الشركات المدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية.

وقال ماسك عبر حسابه على منصة “إكس”: “نحن نقوم بجولات سيولة للموظفين والمستثمرين كل 6 أشهر تقريباً، إن سبيس إكس ليست بحاجة إلى رأس مال إضافي وستعيد شراء الأسهم”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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