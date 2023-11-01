سجل سهم “سال السعودية” في أول تداولاته اليوم في السوق السعودية الرئيسية قفزة متجاوز سعر الاكتتاب بنسبة تزيد عن 20%.

وقفز السهم “سال السعودية”، عند سعر 128 ريالا بنسبة 20.75% ، متصدراً ارتفاعات الأسهم بحلول الساعة 10:10 صباحا بتوقيت المملكة.

وبدأ اليوم الأربعاء، إدراج وتداول أسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في السوق الرئيسية برمز تداول 4263 وبالرمز الدولي SA15T1L22JH8 على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وبلغت قيمة التداولات على السهم 318.02 مليون ريال، عبر التداول على 2.3 مليون ريال، وكان سعر الطرح قد بلغ 106 ريالات للسهم.

وقالت “تداول السعودية” في بيان سابق، إنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وكانت شركة “إتش إس بي سي” العربية السعودية بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية “سال”، قد أعلنت عن إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد وتخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وتم تخصيص الأسهم المتبقية في “سال” على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 1.9805% على أساس تناسبي.

كانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد في “سال” قد بدأت في يوم 11 أكتوبر 2023 وانتهت في يوم 13 أكتوبر 2023. وقد اكتتبت شريحة الأفراد في كامل الأسهم المخصصة لهذه الفئة والبالغة 2.4 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 106 ريالات للسهم الواحد، وذلك عبر الجهات المستلمة.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد في شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية 833.500 مكتتب، وتمت تغطية اكتتاب الأفراد 16.1 مرة. وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد نحو 4.099 مليار ريال، وفق العربية.

وتمت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بنسبة تغطية بلغت حوالي 72 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وتتمثل عملية الطرح في “سال السعودية” ببيع 24 مليون سهم عادي من أسهم الشركة “أسهم الطرح”، وهو ما يمثل 30% من رأس المال الشركة، من قبل المساهمين الحاليين للشركة.