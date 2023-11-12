سال السعودية تقر توزيع 152 مليون ريال على المساهمين

قرر مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية توزيع أرباح مرحلية بقيمة 152 مليون ريال على المساهمين عن الربعين الثاني والثالث من عام 2023، كما ذكرت الشركة في إفصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم.

ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 80 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 1,9%، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 19%.

وحددت الشركة تاريخ أحقية التوزيعات في 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2023، على أن يكون تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الأحقية.

وسيتم توزيع الأرباح عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية التي ستقوم بتحويل الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية من خلال أعضاء الحفظ، ولضمان إيداع الأرباح في الحسابات الاستثمارية دون تأخير.

وحضت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية جميع المساهمين على ضرورة التأكد من تحديث بياناتهم لدى أعضاء الحفظ.

وكانت شركة “سال” السعودية للخدمات اللوجستية أعلنت أن صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفع بنسبة 42.88% إلى نحو 115.97 مليون ريال بعد احتساب الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 81.16 مليون ريال في الربع المماثل من الماضي.

وقالت الشركة إن صافي أرباحها ارتفع أيضاً على أساس فصلي بنسبة 6.56%، بالمقارنة مع الربع الثاني من 2023 حينما حققت 108.82 مليون ريال.