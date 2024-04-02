فريق التحرير by فريق التحرير

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سالك توزع مليار درهم نقداً على المساهمين

أقرت الجمعية العمومية السنوية لشـركة سالك إجراء تعديلات على النظام الأساسي لإضافة أنشطة تجارية جديدة في عمليات الشركة

فريق التحرير by فريق التحرير

بلغت قيمة الأرباح النقدية القابلة للتوزيع على المساهمين لدى شركة “سالك” 1.097 مليار درهم (ما يعادل 14.6395 فلس للسهم الواحد)، وهو ما يمثل حوالي 100% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع لعام 2023، كما ذكرت في إفصاح على موقع سوق دبي المالي اليوم.

وقد أقرت الجمعية العمومية السنوية لشـركة سالك برئاسة مطـر الطاير، رئـيس مجلـس إدارة سالك، مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 550 مليون درهم (بواقع 7.33 فلس للسهم الواحد) والتي تمثل 100% من صافي أرباح الشركة عن النصف الثاني من السنة 2023.

كما عدلت الجمعية العمومية تعريف «المساهم الحكومي» ليشمل أي جهات أو أفراد تحددهم أو تسميهم حكومة دبي، وأقرت إجراء تعديلات على النظام الأساسي لإضافة أنشطة تجارية جديدة في عمليات سالك، كما وافقت الجمعية العمومية على سياسة سالك للمسؤولية الإجتماعية مع تخصيص نسبة 0.25% من إيرادات الشركة المتوقعة لمبادرات تلك السياسة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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