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14 % انخفاضا بصافي دخل “سابك للمغذيات الزراعية”

إيرادات “سابك للمغذيات الزراعية” بنسبة 9% في الربع الأول من عام 2024، إلى 2.5 مليار ريال سعودي.

فريق التحرير by فريق التحرير
14 % انخفاضا بصافي دخل "سابك للمغذيات الزراعية"
14 % انخفاضا بصافي دخل "سابك للمغذيات الزراعية"

انخفض صافي دخل “سابك للمغذيات الزراعية” بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 841 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024، وذلك على خلفية انخفاض المبيعات، حسبما ذكرت الشركة في بيان أرباحها.

وانخفضت إيرادات الشركة، بنسبة 9% على أساس سنوي خلال نفس الفترة إلى 2.5 مليار ريال سعودي بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع.

أسباب تراجع الإيرادات وصافي الدخل

14 % انخفاضا بصافي دخل "سابك للمغذيات الزراعية"

وعن أسباب التراجع، قالت شركة “سابك للمغذيات الزراعية“، كان الربع الأول من العام صعباً بالنسبة لصناعة الأسمدة العالمية بعد تعطل الإنتاج في جنوب شرق آسيا، والولايات المتحدة، وعدم الاستقرار في قناة بنما، ومضيق باب المندب، مما أجبر المستوردين على البحث عن شحنات بديلة.

“سابك للمغذيات الزراعية”.. الربع القادم حافل بالتحديات

14 % انخفاضا بصافي دخل "سابك للمغذيات الزراعية"

وقالت الشركة، إن الربع القادم قد يكون “حافلا بالتحديات” مع انخفاض الطلب “مع الابتعاد عن الموسم الزراعي الربيعي، مما قد يقلل من ضغوط الأسعار”.

وفي سياق منفصل، وافق مساهمو شركة “سابك للمغذيات الزراعية“، على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 1.43 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023 إلى حساب الأرباح المبقاة.

وجاءت موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 28 أبريل، بحسب بيان لتداول.

كما فوض المساهمون خلال الاجتماع مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2024، بشكل نصف سنوي، أو ربع سنوي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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