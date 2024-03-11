ريديت إحدى أكبر الشبكات الاجتماعية تكشف عن موعد الاكتتاب العام لطرح 22 مليون سهم

أعلنت ريديت أنها شرعت لإطلاق طرح عام لـ 22 مليون سهم وبتقييم يصل إلى 6.4 مليار دولار ، ومن المتوقع أن يتم تسعير الصفقة الأسبوع المقبل، تشير معلومات التسعير الواردة إلى خطط الطرح في 20 أو 21 مارس، وفقًا لمصدر مطلع على الصفقة.

وتنوي شركة التواصل الاجتماعي لطرح 22 مليون سهم مقابل عائدات تصل إلى 748 مليون دولار

حددت الشركة شروط الاكتتاب العام الأولي المقرر يوم الاثنين، مما يجعلها جاهزة لجولة ترويجية مع المستثمرين. وأعلنت الشركة Reddit Inc. يوم الاثنين إنها تخطط لعرض 22 مليون سهم بنطاق سعري يتراوح بين 31 إلى 34 دولارًا للسهم في الطرح العام الأولي الذي تتم مراقبته عن كثب لشركة التواصل الاجتماعي.

الشبكة الاجتماعية التي تباهي بعدد مشتركين يقارب 73 مليون مشترك نشط يوميًا، سبق أن تعاقدت لتنمية جزء من أعمالها في صفقات بيع البيانات مع شركات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى العمل على منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

سيكون الاكتتاب العام الأولي لشركة Reddit، والذي كان قيد الإعداد منذ أكثر من ثلاث سنوات حتى الآن، هو أول اكتتاب عام أولي لشركة كبرى لوسائل التواصل الاجتماعي منذ طرح أسهم باينترست Pinterest في عام 2019. وقدرت قيمة الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو بحوالي 10 مليارات دولار في جولة تمويل في عام 2021.