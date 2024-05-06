رسن تعتزم طرح 22.74 مليون سهم للاكتتاب العام

تعتزم شركة رسن السعودية لتقنية المعلومات، طرح 22.74 مليون سهم عادي للاكتتاب العام في السوق الرئيسية لسوق تداول السعودية، تمثل 30% من رأس المال بعد الطرح، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه شركة السعودي – الفرنسي كابيتال بصفتها مديراً للاكتتاب للطرح العام الأولي المحتمل.

تفاصيل الاكتتاب في رسن

عدد الأسهم المطروحة: 22.74 مليون سهم.

22.74 مليون سهم. نسبة الأسهم المطروحة: 30% من رأس المال بعد الطرح.

30% من رأس المال بعد الطرح. نوع الأسهم: أسهم عادية.

أسهم عادية. سعر السهم: سيتم تحديده بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

سيتم تحديده بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر. تاريخ الاكتتاب: سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

شروط الاكتتاب

يحق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المشاركة في الاكتتاب.

الحد الأدنى للاكتتاب للمستثمرين الأفراد هو 500 سهم.

لا يوجد حد أقصى للاكتتاب للمستثمرين الأفراد.

الحد الأدنى للاكتتاب للمؤسسات هو 10 ملايين سهم.

استخدامات عائدات الاكتتاب

تعتزم الشركة استخدام جزء من عائدات الاكتتاب لتمويل خططها التوسعية، بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات جديدة، وتوسيع قاعدة عملائها، ودخول أسواق جديدة.

وسيتم استخدام جزء آخر من العائدات لسداد بعض التزامات الشركة المالية الحالية.

ومن المتوقع أن يُساهم الاكتتاب العام في تعزيز مكانة شركة رسن لتقنية المعلومات كلاعب رئيسي في قطاع حلول البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية، كما سيُتيح للشركة إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، مما سيساعدها على تمويل خططها التوسعية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.