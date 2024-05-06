“راسان” السعودية تطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام في “تداول”

تعتزم شركة التكنولوجيا المالية السعودية “راسان” بيع حصة 30% من أسهمها في طرحها العام الأولي في الرياض، مما يجعلها واحدة من أوائل الشركات في القطاع التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام في المملكة.

وستعرض “راسان” (Rasan)، ومستثمروها 22.7 مليون سهم في الطرح العام الأولي، بما في ذلك 5.3 مليون سهم جديد، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان صادر الأحد.

مواعيد طرح أسهم شركة “راسان”

وستستمر عملية تحديد السعر للمستثمرين المؤسسين من 12 إلى 16 مايو، في حين سيتمكن المستثمرون الأفراد من تقديم عطاءات من 29 إلى 30 مايو.

وفي حين تمثل الأسهم العادية الحالية 23% من رأس المال المصدر للشركة، فإن الأسهم العادية الجديدة تمثل 7%.

كيف يتم توزيع حصيلة الطرح؟

يأتي ذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية في مارس الماضي على طلب شركة التكنولوجيا المالية لتسجيل رأس مالها، وطرح إجمالي عدد الأسهم العادية بقيمة اسمية قدرها 1 ريال سعودي (0.27 دولار) للسهم الواحد.

علاوة على ذلك، سيتم توزيع حصيلة الطرح بعد خصم مصاريف الطرح على المساهمين البائعين بالتساوي على أساس حصصهم في الأسهم العادية القائمة.

ومن المقرر توزيع باقي العائدات على الشركة من أجل توسيع عملياتها، ومنتجاتها الحالية، وتسويق وتطوير منتجات جديدة، فضلا عن تمويل الأغراض العامة للشركة، والشركات التابعة لها.

وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح، التي تمثل الأسهم العادية الحالية والجديدة مجتمعة، من قبل المساهمين الحاليين والشركة، بالتشاور مع المستشارين الماليين، بعد عملية بناء سجل الأوامر وقبل بدء فترة الاكتتاب للمشتركين الأفراد.

مستشارو الطرح وأهم بيانات الشركة

واستعانت “راسان” بمورجان ستانلي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، كمستشارين ماليين مشتركين، ومديري سجل اكتتاب، ومتعهدي اكتتاب للطرح، حسبما ذكرت “بلومبرغ” في عام 2023.

وحققت “راسان”، إيرادات بلغت 256 مليون ريال سعودي (68 مليون دولار) في عام 2023.

وتأسست ” Rasan”، في عام 2016 ، وتدير منصات تأمين عبر الإنترنت مثل تأميني، وتريزا.

وستكون ” Rasan”، رابع شركة سعودية تعلن عن طرح عام أولي في الأسبوعين الماضيين، مع انتعاش سوق الإدراج في المملكة بعد فترة هدوء قصيرة.

وأطلقت مجموعة الرعاية الصحية السعودية، مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه، اكتتابا عاما يصل إلى 763 مليون دولار يوم الخميس تم بيعه في غضون ساعة.