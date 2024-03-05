دريك أند سكل تقرر زيادة رأس المال 600 مليون درهم

قرر مجلس إدارة شركة “دريك أند سكل” دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، الأربعاء، 27 آذار / مارس، للنظر في جدول الأعمال، الذي يشمل الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة تصل إلى 600 مليون درهم وذلك بإصدار أسهم جديدة تصل إلى 2,400,000,000 سهم بقيمة اسمية تعادل واحد (1) درهم للسهم الواحد وسعر خصم إصدار يقدر ب 0.75 درهم.

وسيصبح رأس مال الشركة بحد أقصى 3,470,987,747 درهم بدلاً من (1,070,987,747) درهم إماراتي، وعلى أن يتم عرض الأسهم الجديدة على جميع مساهمي الشركة الحاليين للاكتتاب فيها على أساس تناسبي مع عدد الأسهم المملوكة لهم بالشركة والموافقة على منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لاتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لتنفيذ زيادة رأس المال وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص، وتفويض مجلس الإدارة بالاكتفاء بالقدر الذي سيتم الاكتتاب به من أسهم الزيادة دون طرح ما تبقى للاكتتاب العام.

كما ستطلع الجمعية العمومية على ما قامت به الشركة من إجراءات وخطوات لإعادة هيكلة رأس مال الشركة وكذلك عرض خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارة الشركة والموافقة عليها، الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة بخصوص زيادة رأس المال وأوجه استخدام حصيلة الزيادة في رأس المال، والذي يحدد القيمة العادلة للشركة حالياً وبعد شطب ديون الشركة واعتمادها من الجمعية والموافقة عليه .

كما تناقش الموافقة على التداول على أسهم الشركة بمجرد الانتهاء من الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، واعتماد المقيم المستقبل الذي عينته الشركة للوصول إلى القيمة العادلة لأسهم رأس مال الشركة، وتعديل النظام الأساسي للشركة.