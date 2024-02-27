دريك آند سكل تبحث إعادة تداول أسهمها في سوق دبي

أعلنت شركة “دريك آند سكل إنترناشيونال” في افصاح على موقع سوق دبي المالي اليوم أن مجلس إدارة الشركة قرر دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في أقرب وقت ممكن شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وذلك للنظر في والموافقة على إعادة التداول على أسهم الشركة في سوق دبي المالي وزيادة رأس المال وفقاً للشروط التي توافق عليها هيئة الأوراق المالية والسلع.

كما ستنظر العمومية في الموافقة على التزام الشركة بإصدار صكوك إلزامية قابلة للتحويل وفقاً لخطة إعادة الهيكلة.

وكانت شركة “دريك آند سكل إنترناشيونال” قامت في شهر أيار / مايو 2023 بتسجيل دعوى لدى محاكم دبي، ضد شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” (بي دبليو سي) بسبب خسائر متراكمة تكبدتها بقيمة 5.5 مليار درهم.

وقالت الشركة إن «برايس ووترهاوس كوبرز» قامت بتدقيق حسابات شركة دريك آند سكل المساهمة العامة خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2017، إضافة إلى قيامها بإعداد تقرير استشاري خلال العام 2017، وذلك لغايات إعادة هيكلة الشركة وجلب مستثمرين جدد، وذلك في فترة الإدارة السابقة ورئيسها التنفيذي في ذلك الحين.

وأضافت: قامت الشركة ممثلة بإدارتها الحالية بعد تخارج الرئيس التنفيذي والإدارة السابقة بتعيين مدققين جدد لحسابات الشركة من الشركات الأربع الكبرى، والذين قاموا بتدقيق حسابات الشركة في عام 2018 وحتى العام 2022 على التوالي، وبدورهم ومن خلال عمليات التدقيق؛ قاموا بإعداد تقرير خاص أظهروا من خلاله وجود خسائر سابقة متراكمة لم تظهر في الميزانيات السابقة، بالإضافة إلى تضخيم محفظة مشاريع الشركة بشكل جوهري ومبالغ فيه.