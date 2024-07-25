دبي تقود صعود الأسهم الخليجية على مؤشر “إم إس سي آي”

تنتعش الأسهم في منطقة الخليج في الصيف بعد تراجعها في النصف الأول من عام 2024، حيث تغري تقارير الأرباح المتفائلة والتقييمات الأرخص المشترين، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وارتفع مؤشر “إم إس سي آي” MSCI المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.6% هذا الشهر حتى إغلاق يوم الأربعاء، مما أضاف إلى مكاسب شهر حزيران / يونيو. وقادت دبي الصعود بين مؤشرات الأسهم الإقليمية، مع وجود مؤشرات أبوظبي والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر في المنطقة الخضراء أيضاً.

ولا تزال الأسهم في الكتلة المكونة من ست دول منخفضة حتى الآن هذا العام بسبب المخاوف بشأن النمو الإقليمي واتجاه أسعار النفط ومسار أسعار الفائدة في سوق يتكون إلى حد كبير من البنوك. وقد أثر بيع أسهم ثانوية في أرامكو السعودية بقيمة 12.4 مليار دولار بشكل خاص على سوق المملكة – الأكبر في المنطقة – حيث احتفظ المستثمرون بالأموال النقدية للصفقة بالإضافة إلى الاكتتابات العامة الأولية الأخرى في المنطقة.

وقال حسنين مالك، رئيس أبحاث استراتيجية الأسهم لدى تيليمر في دبي، إن الأسهم الخليجية ارتفعت وسط “أرباح الشركات المرنة وتوقعات توزيعات الأرباح وتقييمات أرخص من ذي قبل”. وقال إن هذه العوامل، بالإضافة إلى “تجاوز أي استنزاف للسيولة من صفقة أرامكو، ساعدت جميعها الأسهم الخليجية في الآونة الأخيرة، في مواجهة تراجع آخر في أسعار النفط”.

ومع ذلك، لا يزال أداء مؤشر الأسهم الخليجية أقل من أداء مؤشر “إم إس سي آي” MSCI للأسواق الناشئة – حيث ارتفع بنسبة 5% في عام 2024 – حيث لا تزال المخاطر قائمة. فقد تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها السنوية، وتشهد المشاريع الحكومية تأخيرات وتقليصات، كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة. ونتيجة لذلك، يقول بعض المستثمرين إن الاتجاه الصعودي محدود.