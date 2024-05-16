داو جونز يتجاوز 40 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه

تجاوز مؤشر داو جونز الصناعي في بورصة وول ستريت حاجز 40 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه اليوم الخميس مع تزايد ثقة المستثمرين في استمرار ارتفاع سوق الأسهم على أمل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

واستغرق مؤشر داو جونز 872 جلسة تداول حتى اليوم الخميس ليرتفع 10 آلاف نقطة – أو مكاسب بنسبة 33% مسجلاً 40051 نقطة خلال تعاملات اليوم– مع استرداد المؤشر جميع خسائره الناجمة عن رفع أسعار الفائدة العنيفة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي على مدى العامين الماضيين، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبيرغ”.

وقال جيمي كوكس، الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية، عبر الهاتف: “كل المتداولين أرادوا في العام الماضي أن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها. ومع استمرار توقع تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، فقد أدى ذلك إلى الارتفاع الأخير في الأسهم حيث تشير الحقيقة إلى أن أرباح الشركات خارج نطاق التكنولوجيا قوية أيضاً، مما يساعد على توسيع نطاق الارتفاع”.

وفي حين أن المؤشر تطور مع مرور الوقت منذ أن أطلقه الصحفي الأمريكي تشارلز داو لأول مرة في عام 1896، إلا أنه لا يزال مقياساً أضيق بكثير للأسهم من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً أو مؤشر ناسداك 100 التكنولوجي المجمع، وكلاهما ارتفع إلى مستويات قياسية.

وقد تجاوز مؤشر داو جونز مستوى 30 ألف نقطة نقطة لأول مرة في تشرين الثاني / نوفمبر 2020، واستغرقت رحلة إضافة 10 آلاف نقطة وبالتالي تجاوز 40 ألف نقطة أكثر من ثلاث سنوات.