خسائر “بترورابغ” السعودية المتراكمة تبلغ 7.7 مليار ريال

بلغت الخسائر المتراكمة لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) السعودية نحو 7.77 مليار ريال سعودي تمثل نسبة 46.51% من رأس مال الشركة، والبالغ 16.7 مليار ريال سعودي، حتى 31 آذار / مارس 2024، كما أعلنت الشركة في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم.

وقد ارتفعت خسائر شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) السعودية بنحو 41.59% إلى 1.365 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بخسائر بلغت 964 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق، وفق البيانات المالية للشركة المعلنة اليوم الثلاثاء على سوق الأسهم السعودية.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الخسارة إلى انخفاض المبيعات نتيجة الإيقاف غير المجدول لوحدة تكسير السوائل التحفيزية عالية الأوليفينات لإجراء الإصلاحات والصيانة الضرورية، بالإضافة إلى انخفاض هوامش الربح للمنتجات المكررة وارتفاع تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وأعلن مجلس إدارة الشركة عن نيته تطبيق إجراءات عديدة لمعالجة الخسائر المتراكمة للشركة، والتي تشمل: تقييم الوضع التمويلي والسيولة لتحديد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، مع مراجعة دعم المؤسسين من خلال تعديلات شروط الدفع، وتقديم معلومات اضافية للمبيعات والتغييرات في نوع الزيت الخام.

وتم تقييم برنامج التحول حيث تم تقديم العديد من المبادرات لتحسين ربحية الشركة. وبدأ برنامج التحول في عام 2021، حيث نفذت الشركة 185 مبادرة بهدف خفض التكلفة التشغيلية للشركة وزيادة الإيرادات. ويدخل برنامج التحول الأن عامه الرابع، وقد قام مجلس الإدارة بمراجعة 40 مبادرة جديدة تهدف إلى تقليل خسائر التشغيل بشكل أكبر خلال السنة المنتهية في كانون الأول / ديسمبر 2024 بالإضافة إلى القيمة المتحققة والمتكررة لعدد 185 مبادرة تم تنفيذها سابقاً.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 27.2% إلى 7.98 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 10.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.