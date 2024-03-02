خسائر البورصة المصرية تتجاوز 93 مليار جنيه خلال أسبوع

خسرت البورصة المصرية نحو 93.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند مستوى 1.999 تريليون جنيه، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 4.5%.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس “إيجي إكس 30” بنسبة 1.18% عند 28964.41 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 6.97% ليصل إلى 7306.89 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقاً انخفاضاً بنسبة 5.33% ليغلق عند مستوى 10239.36 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية نحو 370.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.691 مليار ورقة مُنَفّذَة على 1.090 مليون عملية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

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