ثروات مليارديرات العالم.. أكبر الرابحين والخاسرين

في أوائل فبراير/شباط الجاري، أضاف الملياردير الأمريكي مارك زوكربيرغ 28 مليار دولار إلى ثروته في غضون ساعات مع ارتفاع أسهم ميتا بعد أن أعلنت الشركة عن توزيع أرباحها الأولى.

ويأتي هذا بعد عام لافت لمؤسس فيسبوك، الذي شهد ارتفاع ثروته بنسبة 173% في عام 2023. ومثل زوكربيرغ، أضاف العديد من مليارديرات التكنولوجيا مبالغ ضخمة إلى ثرواتهم مع انتعاش سوق الأسهم.

بإضافة 113.5 مليار دولار إلى ثروته، شهد إيلون ماسك أكبر المكاسب عبر المجموعة حيث تضاعف سعر أسهم تسلا للسيارات الكهربائية في عام 2023.

يمثل هذا انعكاسا حادا عن العام السابق، عندما خسر ماسك أموالا أكثر من أي ملياردير آخر. في عام قياسي، حيث سلمت تسلا 1.8 مليون سيارة بزيادة قدرها 38% على أساس سنوي.

حصل مارك زوكربيرغ، صاحب ثاني أعلى المكاسب، على 78.3 مليار دولار مع ارتفاع أسهم ميتا بشكل كبير.

في العام الماضي، شهد فيسبوك 5 ملايين مستخدم جديد في أمريكا الشمالية. إضافة إلى ذلك، زاد الوقت الذي يقضيه المستخدمون على أنستغرام بنسبة 40% منذ منتصف عام 2020 عندما تم إطلاق Reels.

باعتباره الأسرع صعودا بين أفضل 50 شركة، شهد ملياردير الطاقة الإندونيسي براجوغو بانجستو ارتفاع ثروته بنسبة مذهلة بلغت 971%. كانت غالبية المكاسب مدفوعة بطرح شركة Barito Renewables، شركته للطاقة الحرارية الأرضية، للاكتتاب العام في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلى النقيض من ذلك، شهد غوتام أداني في الهند أكبر انخفاض في الثروة، وبعد أن اتهم تقرير هيندنبورغ مجموعة أداني بتشغيل العديد من الشركات الوهمية للتلاعب بأسعار الأسهم وغسل الأموال، شهد أداني انخفاض ثروته بمقدار 56.5 مليار دولار، مما أدى إلى انخفاضها بمقدار النصف تقريبا.

إلى جانب أداني، خسر تشانغ ييمينغ، مؤسس شركة ByteDance -المالكة لتطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، نحو 6.1 مليار دولار بينما خسر المانح الجمهوري الرئيسي تشارلز كوخ 3.8 مليار دولار على مدار العام.

وحتى الآن، سجلت سوق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية في عام 2024، مما عزز ثروات العديد من مليارديرات العالم.

في الواقع، أضافت ميتا مؤخرا 196 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد، وهو أكبر مكسب في تاريخ وول ستريت.

منذ بداية العام حتى الآن، زادت ثروة زوكربيرغ بمقدار 38.2 مليار دولار اعتبارا من 5 فبراير/شباط. بالإضافة إلى ذلك، أضاف جيف بيزوس 18 مليار دولار إلى صافي ثروته في ما يزيد قليلا عن شهر حيث قفزت أسهم أمازون بنسبة 14% تقريبا.

وفي عام 2024، ارتفع صافي ثروة وارن بافيت بالفعل بمقدار 9.9 مليار دولار.

ولم يكن أداء المليارديرات الآخرين كذلك، ولا سيما إيلون ماسك، الذي انخفضت ثروته بمقدار 55.8 مليار دولار بعد إصدار استدعاءات لـ3.8 مليون سيارة. وانخفضت أسهم تسلا بنسبة 27% منذ بداية العام حتى الآن بسبب الرياح المعاكسة للإنتاج ومجموعة من النكسات الأخرى، بما في ذلك المشاكل القانونية وزيادة المنافسة في سوق السيارات الكهربائية.