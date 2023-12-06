تغطية اكتتاب بيورهيلث خلال ساعات

أكدت مجموعة «بيورهيلث» القابضة أن طرحها العام الأولي قد تمت تغطيته بالكامل خلال الساعات الأولى من فتح باب الاكتتاب نظراً للإهتمام الكبير من قبل المستثمرين.

وطرحت الشركة 1,11 مليار سهم، بسعر طرح نهائي 3,26 درهم، وتمثل الأسهم المطروحة 10% من رأسمال الشركة بقيمة 3,62 مليار درهم. وتم فتح باب الاكتتاب صباح اليوم الأربعاء على أن يغلق يوم 11 كانون الأول / ديسمبر 2023 لكل من شريحتي المستثمرين الأفراد والمتمرسين، وتعتزم الشركة إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 20 ديسمبر 2023.

وقال فرحان مالك، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «بيورهيلث»: «أدى الإقبال الكبير من قبل المستثمرين إلى تغطية طرحنا العام الأولي الذي شهد طلباً قوياً خلال الساعات الأولى من بدء الاكتتاب. ويقدم الاكتتاب فرصة استثمارية واعدة للمستثمرين في بيورهيلث، ونتطلع قدماً إلى إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية”.

وتتوقع شركة بيورهيلث القابضة جمع 3.62 مليار درهم (985 مليون دولار) كرأس مال إضافي عند اكتمال الاكتتاب في الطرح العام، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتشمل محفظة الشركة أكثر من 25 مستشفى و100 عيادة ومراكز تشخيص متعددة، وحلول التأمين الصحي والصيدليات والتكنولوجيا الصحية والمشتريات.

وقامت المجموعة مؤخراً بالاستحواذ على 100% من محفظة “سيركل هيلث غروب”، وهي أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.