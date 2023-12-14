رصدت هيئة سوق المال السعودية عددا من المخالفين في سوق الأسهم السعودي وتلاعبهم في سعر الأسهم أثناء تداولهم، بينهم 3 سيدات.

حيث أعلنت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قرارها القطعي بإدانة 8 مستثمرين من بينهم 3 سيدات وهم من عائلة واحدة، بعد ثبوت تلاعبهم في سعر الأسهم في السوق، لشريكتي “الكثيري”و “أنعام ” القابضة، لمحاولتهم مخالفة النظام لزيادة نسبة تملكهم فيهما بشكل غير معلن للعموم، والتأثير في سعر الأسهم والتخارج في وقت متزامن.

كشفت اللجنة عن أسماء المخالفين و تفاصيل التحقيقات التي تتبعت سير التلاعب منذ عام 2020، والمخالفين هم عبدالعزيز بن عبدالله بن عيسى البنيان وأربعة من أبنائه الذكور وهم فيصل وسلطان وعبدالله وفهد، واثنتين من بناته هما ريم ونوف، إلى جانب هند بنت محمد بن عبدالرحمن بن عساكر.

وألزمتهم اللجنة بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، و غرامات مالية ناهزات الـ10 ملايين ريال، و إيقاع الحجز التحفظي على جميع ممتلكات المدانين المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الحسابات المصرفية والاستثمارية.

وأشار قرر اللجنة القضائية إلى أنه تم رصد مخالفات في 3 محالفظ أخرى عائدة لأحد أبناء المدينين القصر، أثر قيامهم بالتلاعب والتظليل أثناء تداولهم على أسهم الشركيتين، وتحويل ملكية الأسهم فيما بينهم لزيادة نسبة ملكيتهم فيهما.

ورصد النظام الرقابي في هيئة السوق المالية المخالفات التي ارتكبها المدانون، ووجود صفقات خاصة وعمليات تحويل أسهم لنقل ملكية هذه الأسهم، وقيامهم بالتداول على أسهم الشركتين بناء على تنسيق مسبق بينهم واتفاق، وبهدف تملك نسبة كبيرة من أسهم الشركتين دون الإفصاح عن ذلك للسوق المالية السعودية “تداول”، وفق البيان الرسمي الصادر من الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

يذكر أن الغرامات المالية تبنى على دراسات يشرف عليها قانونيون ومستشارون في هيئة سوق المال بحسب المختصين، ويتم الحجز على ممتلكات العائلة المخالفة للنظام، لحين تحصيل المبالغ المحكوم بها.

#إعلان | هيئة السوق المالية: إدانة 8 مخالفين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامهم بدفع 302 مليون ريال#قضايا_الأوراق_الماليةhttps://t.co/TkY2hvQA6q pic.twitter.com/GoZmAesKwp — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) December 14, 2023











